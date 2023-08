Rahal kraakt F1-inhaalsysteem af: "Geen DRS-onzin die het makkelijker maakt"

IndyCar-coureur Graham Rahal vindt het Drag Reduction System dat de Formule 1 en tig andere Europese klasses gebruiken voor het inhalen maar niks. Bij DRS mag de achtervleugel open klappen binnen een seconde van je tegenstander. Dat creëert extra snelheid op het rechte stuk waardoor een passeeractie een stuk makkelijker gaat.

In de Amerikaanse tegenhanger van de F1 wordt een ander systeem gebruikt sinds 2009, genaamd Push To Pass. De coureur drukt net als bij DRS op een knop dat op het stuur zit. De rijder krijgt dan extra vermogen, inzetbaar op elk willekeurig moment in de wedstrijd. Er zit wel een limiet aan (150-200 seconden) hoe vaak de coureur het mag inzetten voor eigen gewin. De inhaalhulp is alleen tijdens races op non-oval-circuits te gebruiken.

Tijdens de Gallagher Grand Prix op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway streed Rahal om de zege. De Amerikaan zat Scott Dixon in de absolute slotfase op de hielen, maar kwam ondanks een betere pace de zesvoudig IndyCar-kampioen niet voorbij ondanks de beschikbaarheid van Push To Pass.

"Eerlijk gezegd scheelde het niet veel, wat betekent dat ik nog ongeveer één autolengte om er langs te kunnen komen bij bocht dertien", zei Rahal tegen Motorsport.com. "Maar ik stopte met het gebruik van de inhaalhulp, omdat ik er niet echt veel mee won."

Dixon had in de laatste stint een voorsprong van meer dan vijf seconden, maar moest een ander tempo rijden om niet zonder peut te stranden voor het zwaaien van de finishvlag. De Nieuw-Zeelander spaarde dus benzine, maar ook Push To Pass-seconden om de aanval van de snellere Rahal te pareren in de laatste rondes.

Rahal had heel goed door waar Dixon mee bezig was. "Omdat zijn racepatroon brandstofbesparend was, maakte hij veel posities goed in een bepaalde fase van de race. Op het eind begonnen we tijd goed te maken op hem. Hij begon Push To Pass te gebruiken. Op een gegeven moment had hij 60 seconden meer dan ik. Hij gebruikte het om me voor te blijven."

Met DRS was de zege waarschijnlijk in kannen en kruiken voor Rahal, die uitkomt voor Rahal Letterman Lanigan Racing, de renstal waar onder andere zijn vader en IndyCar-fenomeen Bobby Rahal de eigenaar van is. Toch zou de Amerikaanse coureur weinig voldoening halen uit een inhaalactie met DRS en geniet hij meer van een echte strijd zoals afgelopen zondag in Indianapolis.​​​​

"Dat is wat ik zo leuk vind aan onze versie van inhalen, eerlijk gezegd," zei hij. "Je gebruikt het aanvallend, verdedigend. Geen van deze DRS-onzin die het gemakkelijk maakt. Dixon heeft het slim aangepakt."

Ik heb mijn best gedaan om hem uit te dagen, maar de fut was eruit. Ik bedoel, in de aanloop naar de laatste ronde ging ik door de bochtencombinatie, bocht zeven, acht, negen, tien, ik had geen grip. Ik verloor ongeveer een halve seconde, driekwart tiende. Dat was het."

Rahal, die voor het laatst in 2017 won, begon de Gallagher Grand Prix vanaf pole en was de favoriet voor de winst. Dixon startte vanaf P16 en spinde ook nog eens in ronde één. Een goed resultaat voor Dixon leek kansloos totdat een neutralisatie vlak daarna hem een uitweg bood. De Chip Ganassi-coureur stapte over op een alternatieve strategie dat hem uiteindelijk de zege bracht.