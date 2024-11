Ben Sulayem geeft alles voor de FIA: "Heb verder alleen mijn familie"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft in de afgelopen maanden voor veel onrust gezorgd. Zijn uitspraken en acties zorgden voor veel onvrede bij de coureurs. Ben Sulayem zegt alles te geven voor de autosportfederatie, naast de FIA heeft hij alleen zijn familie.

Ben Sulayem staat sinds eind 2021 aan de leiding van de FIA. In de afgelopen drie jaar zorgde hij regelmatig voor onrust met opmerkelijke uitspraken. Rondom de Grand Prix van Singapore riep hij dat de coureurs minder moesten vloeken. Het zorgde voor ontevredenheid bij de coureurs, en ze haalden in een statement van de GPDA hard naar Ben Sulayem uit. Het was daarnaast zeker niet de eerste keer dat hij kritiek ontving.

Voor Ben Sulayem betekent zijn presidentschap veel. Hij geeft er alles voor, en in de podcast 'Box, Box, Box' legt hij deze gevoelens uit: "In alle eerlijkheid heb ik alleen de FIA en mijn familie. Niets anders. Je kan geen commitment met de FIA aangaan zonder dat je echt een leider bent, een echte president. Als je de verkiezing wint met 50+1 stemmen, dan ben je de president van de FIA. Je moet dan de leiding nemen en durven beslissingen te nemen. Ik zeg niet dat ik altijd de juiste beslissingen neem, nee. Als ik een fout maak, dan doe ik er normaal gesproken alles aan om het direct recht te trekken. Ik ben daar niet terughoudend in. Ik steek mijn hand op en corrigeer het."