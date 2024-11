Brown voorstander van roulerende F1-kalender: "Dat zou fantastisch zijn"

De Formule 1-kalender lijkt met 24 Grands Prix al aardig vol te zitten, maar er zijn steeds meer landen en steden die geïnteresseerd zijn in het organiseren van een Formule 1-race. Om een kalender met meer dan 24 races tegen te gaan, wil de koningsklasse een roulatiesysteem gaan inzetten. Dat is volgens McLaren-CEO Zak Brown een uitstekend idee.

De Formule 1-kalender is de laatste jaren flink uitgebreid. Waar de koningsklasse vroeger rond de zestien Grands Prix afwerkte, worden er anno 2024 een recordaantal van 24 races per seizoen afgewerkt. Er gaan zelfs geruchten rond dat de kalender de komende jaren nog verder zal worden uitgebreid, aangezien er veel landen en steden - zoals Osaka, Rwanda en Zuid-Korea - zijn die een F1-race zouden willen organiseren. Een eventuele uitbreiding zou volgens het huidige Concorde Verdrag toegestaan zijn, want dat verdrag staat toe dat er 25 Grands Prix per jaar georganiseerd mogen worden.

Om alle die races een plek op de kalender te kunnen geven, denkt de Formule 1 na over een roulatiesysteem in Europa. Formule 1-CEO Stefano Domenicali gaf afgelopen weekend nog aan dat er binnenkort meer nieuws naar buiten zal gaan komen over dit idee. McLaren-CEO Zak Brown zou dit plan zeker toejuichen, want 24 races is volgens hem echt het maximum.

"De Formule 1 en de FIA ​​werken nauw samen en adviseren elkaar over alles wat met Formule 1 te maken heeft", wordt hij geciteerd door The Daily Express. "Wat de kalender betreft, denk ik dat 24 het maximum is. Zoals ik al eerder heb gezegd, denk ik dat we twintig vaste races op de kalender moeten hebben en acht races die om het jaar rouleren. Op die manier kunnen we de sport laten groeien, want er is zeker vraag naar. Dus als we in 28 markten actief kunnen zijn, zou dat fantastisch zijn. Maar ik denk dat we dat maar 24 races per jaar kunnen afwerken. Dus ik denk dat je op die manier de groeiende kalender oplost."