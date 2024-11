Wolff vergeet Verstappen niet: "God weet wat er in de toekomst gebeurt"

Max Verstappen werd dit jaar veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Deze geruchten werden al snel naar de prullenbak verwezen, maar Toto Wolff bleef flirten. Wolff stopte daar enkele weken geleden mee, maar nu wijst hij weer naar de toekomst.

Wolff moest begin dit jaar op zoek gaan naar een nieuwe coureur voor 2025. Lewis Hamilton stapt na dit seizoen over naar Ferrari, en Wolff zocht een sterke opvolger. Bij probeerde te profiteren van de onrust bij Red Bull, maar Verstappen bleef het Oostenrijkse team trouw. Wolff koos uiteindelijk voor het Italiaanse toptalent Andrea Kimi Antonelli. Hij beloofde daarna ook dat hij zou stoppen met flirten met Verstappen.

Persoonlijke relatie

Zijn band met de familie Verstappen is echter nog steeds goed. De Mercedes-teambaas sprak zich daar dit jaar al regelmatig over uit. In de High Performance Podcast doet hij dat nu weer: "We kunnen het goed met elkaar vinden, al gebeurt dat niet altijd in de schijnwerpers. Ik ken Jos Verstappen al heel erg lang. Hij is van mijn leeftijd en we hebben een vergelijkbare kijk op het racen. Ik wil niet dat het jaar 2021 een schaduw werpt op onze persoonlijke relatie. Dat jaar was al erg genoeg, maar de relaties zijn intact."

Toekomst

Wolff weet dat Verstappen in de nabije toekomst niet in een Mercedes-bolide zal rijden in de Formule 1. Hij is echter heel erg blij met zijn line-up voor 2025: "Het voelt natuurlijk om nu te kiezen voor de volgende generatie. Max is een geweldige coureur en hij heeft een interessante persoonlijkheid, en God weet wat er gebeurt in de toekomst. Maar om Kimi en George in de auto's te hebben, echte Mercedes-junioren waarbij we ze bij elke stap in hun loopbaan hebben gesteund, is een situatie waar ik heel erg naar uit kijk."