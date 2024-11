Jordan kijkt uit naar intern duel Hamilton en Leclerc

Voor Lewis Hamilton zijn zijn laatste weken in dienst van Mercedes aangebroken. Na dit seizoen stapt hij over naar Ferrari, en de verwachtingen zijn hoog. Eddie Jordan heeft er veel zin in, en hij is benieuwd hoe Hamilton het zal gaan doen in het onderlinge duel met Charles Leclerc.

Na de races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi zit het Mercedes-tijdperk van Hamilton erop. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt sinds 2013 voor het team en hij boekte veel successen bij Mercedes. Begin dit jaar werd duidelijk dat hij gaat overstappen naar Ferrari, en sindsdien is dat het gesprek van de dag. De verwachtingen zijn hoog, want bij Ferrari treft hij Charles Leclerc. De Monegask is opgeleid door Ferrari en hij wordt gezien als de toekomst van het team.

Winnaar

Nu het seizoen langzaam ten einde komt, kijkt men steeds vaker naar de aanstaande transfer. Ook voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan doet dat. Bij Talksport spreekt Jordan zich uit: "Zoals we dit jaar hebben gezien, is Hamilton echt een topcoureur. Hij was een van de winnaars van dit seizoen. Maar kan hij volgend jaar een winnaar zijn?" Jordan wijst naar Hamiltons vorige overstap: "Nadat hij bij McLaren het kampioenschap won, verloor hij naar mijn idee interesse in wat hij aan het doen was. Toen ging hij weg en kreeg hij zijn mojo terug. Het vuurtje werd weer aangewakkerd, hij ging verder en won nog veel meer titels."

Leclerc

Jordan is benieuwd of Hamilton dat weer kan gaan doen bij Ferrari. De Ier twijfelt er over: "Denk ik dat hetzelfde zal gebeuren als hij naar Ferrari gaat? Ten eerste moet hij Leclerc verslaan. En dat is geen oen. Ik zou verbaasd zijn als Lewis hem kan evenaren in de kwalificaties. Wie weet, bij Lewis weet je gewoon nooit wat je gaan krijgen." Jordan is benieuwd hoe de verhoudingen eruit gaan zien: "Charles is echt een schat en hij is daar opgegroeid. Er is veel dat voor hem telt, maar om eerlijk te zijn heeft Ferrari ongelooflijk veel geld uitgegeven om Lewis binnen te halen. Ik zou dus zeggen dat hij een eerlijke kans krijgt. Ik denk niet dat iets onbetamelijks zal gebeuren, geen schandaal. We zullen zien wat er gebeurt."