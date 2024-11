Formule 1 sluit opmerkelijke deal met Perez-sponsor KitKat

De Formule 1 heeft een opvallende nieuwe samenwerking aangekondigd. De koningsklasse van de autosport heeft vanaf volgend jaar namelijk ook een speciale chocoladereep partner. De Formule 1 gaat in zee met het bekend merk KitKat, en dat zal volgend jaar duidelijk zichtbaar zijn.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren veel grote deals gesloten. Zo werd het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco binnengehaald als sponsor, en werden er recent deals gesloten met Lego en Hot Wheels. Nu heeft de Formule 1 aangekondigd dat ze een samenwerking aangaan met Nestlé. Het is het moederbedrijf van chocolamerk KitKat, en dit bedrijf zal vanaf volgend jaar fungeren als de officiële chocoladereep partner van de Formule 1.

Volgens de Formule 1 zullen de fans gaan profiteren van de deal. Zo wordt er gewerkt aan acties voor klanten, promoties en zal KitKat zichtbaar zijn in de fanzones. Daarnaast zullen de logo's van het bedrijf rondom de baan te zien zijn. KitKat is niet nieuw in de Formule 1. De Mexicaanse tak van het bedrijf heeft een samenwerkingsverband met Red Bull-coureur Sergio Perez. De logo's van het merk zijn zichtbaar op zijn helm, en hij is het gezicht van het bedrijf in Mexico. Het is niet duidelijk of Perez ook betrokken zal raken bij deze deal.