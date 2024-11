"Wolff goudeerlijk: "Voldoe ik aan mijn eigen verwachtingen?"

Toto Wolff is al jaren de grote man bij het team van Mercedes. De Oostenrijker wil nu weer een stap omhoog gaan zetten met het team, en hij kijkt ook naar zichzelf. Wolff is open en hij geeft eerlijk toe dat hij elke dag twijfelt aan de dingen die hij zelf doet en aan wat hij presteert.

Mercedes hoopte dit jaar weer mee te kunnen vechten om de zeges en de titels. Vlak voor de zomerstop leken ze toen te slaan. George Russell won met geluk in Oostenrijk, waarna Lewis Hamilton op sterke wijze zijn thuisrace in Silverstone op zijn naam schreef. In België kwam Russell als winnaar over de streep, maar ging de zege na zijn diskwalificatie naar Hamilton. Na de zomerstop zijn de resultaten weer compleet ingezakt en in Brazilië was er veel irritatie aanwezig bij Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff moet het team weer in de juiste richting gaan duwen. De Oostenrijker is goudeerlijk als hij de High Performance Podcast zijn eigen leiderschap bespreekt: "Elke dag is er wel een moment waarop ik denk: 'Voldoe ik wel aan mijn eigen verwachtingen?' Dat begint in de ochtend, dan vraag ik me af of ik de ochtend positief heb gebruikt. Ik lees al heel lang het nieuws in de ochtend. Heb ik de juiste dingen gelezen om in een goede gemoedstoestand te komen voor de ochtend, of heb ik onzin gelezen? Letterlijk alles wat ik doe ontleed ik. Ik vraag me af of hetgeen wat ik doe het juiste is."