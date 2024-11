Steiner ziet Stroll worstelen: "Hij lijkt nooit gelukkig te zijn"

Lance Stroll kende een pijnlijk weekend in Brazilië. De Canadees spinde in de opwarmronde en hij reed zichzelf vervolgens vast in de grindbak. Het was een zeer gênant moment, en ook Günther Steiner moest een beetje lachen. Hij stelt dat Stroll mogelijk in paniek raakte.

Stroll kende vorige week een pijnlijk weekend in Brazilië. Hij wist geen vuist te maken, en op zondag schoot hij twee keer van de baan. In de kwalificatie op zondagochtend ging hij de fout in en knalde hij in de regen de muur in. Bij zijn team Aston Martin werkten ze hard door om de auto op tijd af te krijgen. Stroll spinde na een vermeend remprobleem in de opwarmronde, en daarna ging hij de mist in. Stroll probeerde weg te rijden, en hij dacht dat hij door de grindbak kon rijden. Dit mislukte, en hij kwam vast te zitten in het natte grind.

Brain fart

Het zorgde voor veel hilariteit op de tribunes en op het internet. Stroll zelf wees vooral naar zijn auto, maar Günther Steiner denkt dat er meer aan de hand is. De voormalig teambaas van Haas spreekt zich uit in de podcast Vankah Hours: "Hij wist dat hij iets stoms deed in de formatieronde en toen had hij gewoon geen controle meer over wat hij aan het doen was. Ik denk dat hij in paniek raakte. In situaties waarin de wereld naar je kijkt en je altijd kritiek krijgt, doe je iets stoms in de formatieronde. Wat moet je daarna doen? Nog iets stoms. Het is net een brain fart."

Ongelukkig

Steiner heeft verder wel een beetje medelijden met Stroll. De Canadese Aston Martin-coureur krijgt vaak te horen dat hij alleen maar in de Formule 1 rijdt, omdat zijn vader de teameigenaar is. Steiner snapt dat wel: "Hij lijkt nooit gelukkig te zijn, wat er ook gebeurt. Ik denk dat er veel mensen kritiek op hem hebben: 'hij is zo'n slechte coureur. Hij is er alleen maar omdat papa het team heeft. Maar laat ik het zo zeggen: als papa geen team zou hebben, dan denk ik niet dat Lance een Formule 1-coureur zou zijn. Dat wil hij namelijk niet."