Hamilton gaat Mercedes missen: "Zijn nog steeds verliefd"

Het Mercedes-avontuur van Lewis Hamilton zit er bijna op. Over drie races komt er een einde aan het tijdperk van Hamilton bij Mercedes, en daarna stapt hij over naar Ferrari. Hamilton gaat Mercedes missen, en stelt dat hij nog steeds verliefd is op het team.

Begin dit jaar maakte Hamilton bekend dat hij per 2025 voor Ferrari gaat rijden. Deze overstap kwam voor veel mensen als een verrassing. Hamilton verlengde in 2023 nog zijn contract bij Mercedes, en hij heeft veel successen beleefd bij het Duitse team. Hij rijdt sinds 2013 voor Mercedes, en hij won zes wereldtitels in dienst van de renstal. Het is dan ook opvallend dat hij het warme nest gaan verlaten.

Verliefd

Hamilton gaat Mercedes dan ook missen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft geen bekoelde relatie met Mercedes, zo legt hij uit in het recent verschenen boek Inside Mercedes F1: "Het voelt alsof ik een relatie beëindig die nog helemaal in orde is. We zijn nog steeds verliefd. Ik heb het vertrouwen in het team niet verloren, ik vertrek gewoon voor mezelf. Het is een jeugddroom geweest. Ik denk dat het waarschijnlijk voor elk kind dat van autosport geldt, weet je? Rijden in die rode auto."

Zware beslissing

Hamilton realiseert zich dat zijn laatste jaren in de Formule 1 zijn ingegaan, en daarom zet hij deze stap. De zevenvoudig wereldkampioen is eerlijk: "Ik heb hier nog maar een paar jaar te gaan dus ik begon na te denken over hoe ik hier allemaal op terug zou kijken. Ik vroeg mezelf af of ik echt blij zou zijn als ik bij dit team zou blijven, in plaats van dat ik iets anders zou ervaren." Hamilton dacht er de hele winter over na, en dat vond hij zwaar: "Ik heb hier immers iets geweldigs. Het is een enorm voorrecht geweest en ik vind het echt geweldig om met iedereen samen te werken. Ik weet ook dat verhuizen een groot risico is, maar ik houd van risico's. Uiteindelijk kon ik het gewoon niet uit mijn hoofd zetten."