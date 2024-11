Wolff betuigt spijt: "Had beter kunnen reageren na Verstappen-crash Silverstone"

De Grand Prix van Groot-Brittannië van 2021 zal bij veel mensen nog in het geheugen gegrift staan. Titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten die race een fel duel met elkaar uit, wat leidde tot een enorme klapper van de Nederlander in Copse Corner. Drie jaar na het ongeluk stelt Toto Wolff dat hij na de crash ''beter had kunnen reageren".

Max Verstappen en Lewis Hamilton waren in 2021 verwikkeld in een felle strijd om de wereldtitel en dit kwam tot uiting tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De twee kemphanen gingen direct vanaf de start het gevecht met elkaar aan en er ontstond een geweldig wiel-aan-wiel gevecht waarbij de titelrivalen elkaar geen centimeter gunde.

Verstappen leek als winnaar uit de bus te komen, maar Hamilton had vanuit Luffield een veel betere exit dan de Nederlander. De Brit dook in de slipstream van de Red Bull-rijder en plaatste zijn Mercedes-bolide in het kleine gat aan de binnenkant van Copse Corner, waardoor de twee kemphanen samen de ultrasnelle bocht indoken. Dit liep echter niet goed af, want de twee raakten elkaar, waarna Verstappen keihard in de bandenstapels terechtkwam.

In de High Performance Podcast kijkt Mercedes-teambaas Toto Wolff nu terug op het incident. "Deze jongens hebben niet alleen in die eerste ronde, maar de hele tijd wiel-aan-wiel met elkaar gereden. En er was dat moment [in Copse Corner, red.] waarop de twee besloten dat ze de bocht niet zouden toegeven en het eindigde in die situatie. Gelukkig was hij [Max Verstappen, red.] niet gewond", vertelt de Oostenrijker.

"Ik had gewoon de telefoon moeten pakken"

Hamilton won, ondanks een tijdstraf van tien seconden, de race in Groot-Brittannië en dat moest iedereen weten. Het team van Mercedes vierde een groot feest, terwijl Verstappen checks onderging in het ziekenhuis. Bij veel mensen zorgde dit voor een hoop kwaad bloed. Als Wolff nu terugkijkt op die zondag in Groot-Brittannië, dan komt hij tot de conclusie dat hij anders had moeten handelen na de zware crash. "Ik had beter kunnen reageren. Ik hoorde van één van de Red Bull-engineers dat hij in orde was. Dus op dat moment was het van: 'We hebben dat afgevinkt, Max is in orde'. We gingen door met het winnen van de race en hij scoorde geen punten. Dat was belangrijk om terug te komen in het kampioenschap. Al was het rijden soms niet netjes."

"Achteraf gezien had ik gewoon de telefoon moeten pakken en Jos Verstappen moeten bellen", vervolgt de man uit Wenen. "Dan had ik gevraagd: 'Is alles goed met hem?' Jos zou me duidelijk hebben verteld hoe hij over die situatie dacht en dat was prima. Ik had als vader, de vader van de rijder moeten bellen en het gewoon moeten vragen, maar dat heb ik niet gedaan."