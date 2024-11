Verstappen neemt deel aan simrace voor het goede doel

Max Verstappen neemt dit weekend deel aan The Race For Mental Health. Dit is een online simrace die 23 uur duurt en is opgezet door influencer Jimmy Broadbent. Het doel van de race is duidelijk: zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel Mind.

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen zal vandaag en morgen deelnemen aan The Race For Mental Health op het circuit van Zolder. Dit is een endurancerace van 23 uur die op de sim zal worden verreden. Het evenement is echter niet zomaar voor de lol georganiseerd, maar wordt verreden voor een goed doel. Het goede doel waarvoor geracet wordt, is Mind, een liefdadigheidsinstelling voor geestelijke gezondheid.

Het evenement is opgezet door influencer en coureur Jimmy Broadbent. De Brit legt tegenover Forbes uit waarom hij de online endurancerace organiseert. "Ik wilde iets terugdoen voor de gemeenschap die zo aardig voor me is geweest. Ik ben met YouTube begonnen, als een manier om mezelf af te leiden van mijn eigen psychische problemen. En omdat ik daar heel open en eerlijk over was, leken mensen zich op die manier tot me aangetrokken te voelen", legt de influencer uit. "Ik bevond me in de buurt van mensen met hun eigen problemen. Het voelde goed dat, gezien het feit dat veel mensen in mijn gemeenschap op dezelfde manier leken te lijden als ik, we er iets aan zouden doen en zouden proberen geld in te zamelen voor een goed doel."

Mooie namen voor een 'ongewone' race

Broadbent heeft een aantal mooie namen weten te strikken voor het evenement. Naast Red Bull-coureur Max Verstappen zullen ook voormalig IndyCar-kampioen en Indy 500-winnaar Tony Kanaan en GT3-rijder Daniel Morad deelnemen aan het evenement. Ook zullen er veel topsimracers deelnemen.

Het is echter geen gewone race, want er zullen tijdens de race een aantal 'ongewone' dingen gaan gebeuren. Zo zullen er willekeurige safety cars worden ingezet, kunnen er straffen gekocht worden en zal er aan karaoke gedaan worden via de voice chat.