Ralf Schumacher eerlijk: "Formule 1 voor Mick nu erg onrealistisch"

Het team van Sauber maakte deze week bekend dat ze Gabriel Bortoleto hebben vastgelegd voor 2025. Dit betekent dus ook dat de laatste kans voor Mick Schumacher is vervlogen. Ralf Schumacher denkt dat een toekomst van zijn neefje Mick in de Formule 1 onrealistisch is.

Mick Schumacher werd gezien als een outsider voor het zitje bij Sauber. Audi-kopstuk Mattia Binotto maakte er geen geheim van dat Schumacher een optie was. Uiteindelijk viel de keuze dus niet op de Duitser, die dit seizoen fungeert als reservecoureur voor Mercedes. Bij de Duitse renstal zijn ze tevreden met hem, maar de kans is zeer klein dat hij kans maakt op een zitje aldaar.

Het hele jaar werd Schumacher in verband gebracht met een Formule 1-zitje, maar het is de voormalig Haas-coureur niet gelukt. Ook zijn oom en oud-coureur Ralf Schumacher is er eerlijk over in gesprek met Sky Sports Deutschland: "De Formule 1 is een bizarre business. De vraag is nu: wie wordt waar de reservecoureur? Of gaat hij zich concentreren op zijn loopbaan in de enduranceracerij. Helaas is de Formule 1 voor Mick nu heel erg onrealistisch, behalve als er iemand door ziekte uitvalt. Mick heeft het recent zwaar gehad. Naast een aantal andere dingen, vond hij ook via een post op social media uit dat hij niet in de auto bij Alpine zou zitten. Hij baalt zeker, maar hij kan dealen met deze beslissing."