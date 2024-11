Steiner wijst groot verschil tussen Verstappen en Norris aan

Max Verstappen deelde in Brazilië een harde klap uit in de titelstrijd. Lando Norris kan in theorie nog wereldkampioen worden, maar dan heeft hij een wonder nodig. Günther Steiner stelt dat het grote verschil tussen de twee coureurs is dat Verstappen de limieten opzoekt, en Norris niet.

Verstappen en Norris vochten in de afgelopen triple header een aantal stevige duels met elkaar uit. De twee coureurs gaven elkaar amper ruimte in Austin en Mexico. Ze duelleerden met het mes tussen de tanden, en dat zorgde ervoor dat de stewards moesten ingrijpen. In Austin ontving Norris een veelbesproken tijdstraf, terwijl Verstappen twee forse straffen kreeg in Mexico. In Brazilië reed Verstappen een magische inhaalrace, terwijl Norris worstelde in de regen.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner ziet een groot verschil tussen de twee titelrivalen. De Italiaanse analist legt zijn mening uit in de podcast Vankah Hours: "Laten we terugkeren naar Austin. Max nam een risico en deed wat hij heeft gedaan. Hij daagde Lando uit om te proberen hem te dwingen een fout te maken. Max deed daarna hetzelfde in Mexico. De stewards in Austin hielpen hem. Als hij daar bestraft was, dan zou hij in Mexico niet gedaan hebben wat hij daar deed. Max zoekt de limieten op en Lando niet. Dat is het verschil tussen hen beiden."