Herbert ziet Perez falen: "Hij heeft het zitje voor volgend jaar niet verdiend"

Sergio Perez reed in Brazilië wederom een ongelukkige race. Hij wist geen punten te scoren, en hij ontving veel kritiek. Zijn positie bij Red Bull staat flink onder druk, en volgens Johnny Herbert heeft hij zijn zitje voor volgend jaar helemaal niet verdiend. Herbert wijst naar mogelijke vervangers.

Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull Racing, maar zijn toekomst bij het team is onzeker. Zijn prestaties vallen al maanden tegen, en zijn teamgenoot Max Verstappen is veel sneller. In Brazilië werd dat nog maar eens duidelijk. In de stromende regen reed Verstappen vanuit het achterveld naar de zege, terwijl Perez in de openingsronde spinde en uiteindelijk als elfde over de finish kwam.

Sponsoring

Oud-coureur Johnny Herbert was in Brazilië één van de stewards. Hij zag Perez door het ijs zakken en hij deelt zijn mening in gesprek met SafestBettingSites: "Er wordt altijd gezegd dat Checo waardevol is vanwege de sponsoring die hij met zich meebrengt. Maar heeft Red Bull dat nodig? Het zou me verbazen als ze het echt nodig hebben. Wat het team wel nodig heeft, is iemand die in de auto kan presteren tegen Max Verstappen. Als je ziet hoe Liam Lawson is begonnen, zou je denken dat hij een kans maakt."

Verschrikkelijk

Herbert vindt niet alleen Lawson een goede optie voor de toekomst, hij stelt dat ook Yuki Tsunoda goed bezig is. De steward legt zijn mening uit: "Yuki heeft ook heel goed gereden en had in Brazilië misschien wel op het podium moeten staan. Hij is ook een goede kanshebber. Ik ben erg onder de indruk van zijn ontwikkeling. Het is echter verschrikkelijk om te zien wat er met Checo gebeurt. Zijn is seizoen is afgezakt tot een scenario waarin hij zich niet op zijn gemak kan voelen in de auto. Dat is de fysieke kant van het verhaal, maar er is ook de mentale kant: het vermorzelen door Max, die altijd voor hem staat. Het is heel moeilijk om daar mee om te gaan."

Sterke coureur

Herbert is dan ook van mening dat de toekomst van Perez bij Red Bull niet zeker is. Sterker nog, hij vindt dat Red Bull voor één van de andere opties moet gaan: "Hij heeft het zitje voor volgend jaar niet verdiend. Als Red Bull het kampioenschap van de constructeurs serieus neemt, dan moeten ze een sterke coureur hebben. Liam Lawson of Yuki Tsunoda moet dan de kans krijgen."