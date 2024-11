Mercedes heeft spijt van veelbesproken pitstop Russell

George Russell leek afgelopen weekend in Brazilië kans te maken op de zege. Een verkeerd getimede pitstop onder de Virtual Safety Car gooide echter roet in het eten. Russell baalde als een stekker, en bij Mercedes geven ze nu toe dat ze spijt hebben van deze tactische keuze.

Russell greep bij de start van de race de leiding. Samen met McLaren-coureur Lando Norris reed hij weg bij de rest van het veld, maar toen de Virtual Safety Car werd geactiveerd werd het tijd voor een belangrijke keuze. Een pitstop onder de VSC kost namelijk niet veel tijd, maar het begon ook steeds harder te regenen. Aan het einde van de VSC kwamen Russell en Norris naar binnen, en dat bleek de verkeerde keuze te zijn.

Niet lang daarna begon het namelijk heel hard te regenen en werd de race stilgelegd na een crash van Franco Colapinto. Russell gaf na afloop aan dat hij de pitstop niet had willen maken. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin biedt nu zijn excuses aan in de debrief van Mercedes: "Ik denk dat je achteraf de meeste races anders zou aanpakken, maar dit is zeker een geval waar we dat zouden doen. De pitstop was voor ons logisch, omdat Lando naar binnenkwam. George kon hierdoor ook naar binnen en door de VSC nog steeds vooraan blijven rijden. Dan heb je het voordeel van het rubber als er geen rode vlag komt. We gaan er normaal gesproken niet vanuit dat er een rode vlag komt. Soms heb je gelijk, en soms heb je het fout."