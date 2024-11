Ecclestone prijst Verstappen: "Alsof hij over water kan lopen"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn sterke inhaalrace op het kletsnatte circuit van Interlagos. Hij schreef de race op zijn naam nadat hij als zeventiende was gestart. Ook Bernie Ecclestone was onder de indruk en hij stelt dat het net was alsof Verstappen over water kon lopen.

Het kwam afgelopen weekend met bakken uit de hemel op Interlagos. Voor veel coureurs was het een zware race, en veel van hen maakten een tripje naast het kletsnatte asfalt. Verstappen bleef echter met alle vieren zijn wielen op de baan en hij haalde vrijwel al zijn concurrenten in. Hij kwam als winnaar over de streep met een enorme voorsprong op zijn achtervolgers, na afloop was er vooral veel lof voor Max Verstappen.

Ook voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone was afgelopen weekend aanwezig in de paddock. Hij was enorm onder de indruk van Verstappen en bij het Duitse F1-Insider deelde hij zijn complimenten: "Het was ongelooflijk, het leek net alsof Max over water kon lopen. Zijn prestaties zijn vergelijkbaar met de overwinningen van Ayrton Senna in Portugal in 1985 en Donington in 1993 of de schitterende regenrit van Michael Schumacher in Barcelona in 1996. Wat ze allemaal gemeen hebben: ze wonnen allemaal overweldigend, ook al hadden ze niet de beste auto. In de regen wordt het normale machtsevenwicht vaak overschreden. Dit zorgt voor mooie momenten."