Alonso duidelijk over zijn GP van Brazilië: "Het was een nachtmerrie"

Voor Fernando Alonso was de Grand Prix van Brazilië een race om snel te vergeten. De Spanjaard worstelde onwijs met zijn AMR24, maar had bovenal onwijs veel last van zijn rug. Als hij de race in São Paulo moet omschrijven, is hij dan ook duidelijk: "Een nachtmerrie."

De laatste tijd zit het Fernando Alonso op het fysieke vlak niet mee. De Spanjaard liep in aanloop naar het Grand Prix-weekend in Mexico een darminfectie op, waardoor hij in Mexico-Stad de de mediadag aan zich voorbij moest laten gaan. De Aston Martin-coureur kon wel deelnemen aan het raceweekend - wat zijn 400ste uit zijn Formule 1-carrière was - maar moest na afloop van de Mexicaanse Grand Prix wel behandeld worden door een specialist. Hiervoor vloog hij terug naar Europa, waardoor hij ook de mediadag in Brazilië aan zich voorbij moest laten gaan.

"Er zijn mensen die het erger hebben dan ik"

De 43-jarige was wel hersteld van zijn darminfectie, maar kreeg tijdens het Grand Prix-weekend in Brazilië opnieuw met fysieke klachten te maken. Dat had alles te maken met het nieuwe asfalt van het Autódromo José Carlos Pace. Dit zorgde er namelijk voor dat de hobbels van het circuit nog beter voelbaar werden, waardoor sommige teams met stuiterproblemen te maken krijgen. Iemand die veel last ondervond van het gestuiter was tweevoudig wereldkampioen Alonso, die richting het einde van de regenachtige Grand Prix in São Paulo over de boordradio meldde dat hij enorm veel last van zijn rug had. De man uit Oviedo wilde echter doorgaan voor zijn monteurs, die zijn bolide na zijn harde crash in de kwalificatie weer helemaal hadden opgelapt.

"Ik stuiterde veel, en er was veel porpoising in de tweede helft van de race", legt Alonso uit tegenover Motorsport.com. "Ik weet niet waarom. Het was een zware race. We lagen buiten de punten en ik denk dat ik onder andere omstandigheden waarschijnlijk was gestopt. Maar de monteurs hebben ongelofelijk werk geleverd voor de race door de auto op de grid te zetten, dus ik moest deze wel uitrijden voor hen."

Dat was echter niet de enige reden voor Alonso om door te blijven rijden. "Het was niet comfortabel in de auto, maar er zijn mensen die het erger hebben dan ik. Ook in Valencia, waar we verschrikkelijke beelden van hebben gezien", wijst de Aston Martin-rijder naar de extreme overstromingen in dat gebied, wat meer dan tweehonderd mensen het leven heeft gekost.

Remprobleem

Niet alleen het gestuiter, maar ook de Aston Martin-bolide maakte het volgens Alonso erg lastig om een goede race te kunnen rijden in São Paulo. Dat had alles te maken met de crash van de Spanjaard in Q3 op zondagochtend. "Na de crash op zondagochtend moesten we terug naar een minder goed presterend pakket. We hadden dus een iets minder racetempo en toen hadden we een remprobleem", legt de 32-voudig Grand Prix-winnaar uit. "Volgens mij had Lance [Stroll, red.] in de opwarmronde een remprobleem. Ik had het remprobleem na alle herstarts. Het voelde alsof je remde middels een handrem. Het was al met al een nachtmerrie en het moet beter voor de volgende drie races."