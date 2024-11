Jos Verstappen pleit voor grote verandering bij stewards

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de beslissingen van de stewards. De straffen waren inconsistent, en vooral bij Red Bull Racing waren ze niet tevreden. Jos Verstappen pleit nu voor veranderingen en hij oppert een plan voor professionele stewards.

De stewards lagen in de afgelopen weken onder een vergrootglas. De straffen die ze uitdeelden in Austin, Mexico en Brazilië zorgden voor veel discussie. De dubbele tijdstraf van Max Verstappen in Mexico zorgde voor controverse, en dat gold ook voor de tijdstraf van Lando Norris in Austin. Driver steward Johnny Herbert zorgde op zijn beurt voor ergernis door zich bij gokplatformen uit te spreken over zijn beslissingen.

Belangen

Verstappens vader Jos wil dat de FIA veranderingen gaat doorvoeren. Hij is kritisch op de huidige manier van werken van de stewards. Hij was niet blij met de straffen voor zijn zoon Max, en hij wordt geciteerd door Formule 1 Magazine: "Het gaat om duidelijkheid, consistentie en objectiviteit. Je moet ook geen voormalig Formule 1-coureurs neerzetten als stewards, maar mensen die het racen begrijpen, kennis hebben van de regels en, belangrijker, die meer afstand hebben en geen persoonlijke belangen."

Profesionals

Verstappen senior heeft wel een plan in zijn hoofd om de huidige problemen op te lossen. Hij pleit voor een vaste pool van professionele stewards: "Als je iedere keer dezelfde mensen hebt ga je ook dezelfde beslissingen krijgen, dat is gewoon beter. De FIA moet een stapje bijzetten qua professionaliteit en op dat vlak laten ze het momenteel behoorlijk afweten. In het voetbal heb je ook FIFA-scheidsrechters, die krijgen trainingen, die krijgen cursussen en die worden goed betaald. Dat moet hier ook natuurlijk."