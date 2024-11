Horner lacht om Hill: "Moeten vastleggen dat hij iets aardigs zegt!"

Max Verstappen sloeg afgelopen weekend in Brazilië terug naar zijn criticasters. In de afgelopen weken ontving hij veel kritiek, onder meer van Damon Hill. Hill deelde na afloop van de race op Interlagos complimenten uit aan Verstappen, waarna Christian Horner op grappende wijze terugsloeg.

Verstappen ontving na de races in Austin en Mexico zeer veel kritiek, vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk. De kritiek ging vooral over zijn gedrag in de duels met Lando Norris. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill was zeer kritisch, en hij haalde uit naar Verstappen. De Nederlander haalde in Brazilië zijn gram en tijdens de persconferentie sloeg hij met een grapje terug naar de Britse pers.

Transformatie

Hill was in Brazilië aanwezig als analist voor Sky Sports. Na afloop van de race loofde hij daar Verstappen in het bijzijn van Red Bull-teambaas Horner: "Het is absoluut één van zijn beste performances en het is weer een van die typische races. We vermoedden aan het begin al dat dit misschien de dag zou zijn waarop hij iedereen zijn genialiteit kon laten zien dat heeft hij absoluut gedaan. Wat een transformatie ten opzichte van eerder op de dag, toen we elkaar voor het eerst spraken."

Horner

Horner luisterde naar de woorden van Hill, en hij besloot de Brit op een grappende toon te onderbreken: "Ik denk dat we moeten vastleggen dat Damon iets aardigs heeft gezegd!" Hill kwam direct met een antwoord: "Eerlijk gezegd, ere wie ere toekomt. Ik heb nooit gezegd dat hij geen geweldige coureur is. Hij deed het allemaal netjes. Hij gleed door het veld en hij liet iedereen zien waarom hij zo'n briljante coureur is. Hij gaat vier keer wereldkampioen worden."