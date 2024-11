Dolgelukkige Briatore ziet financiële gevolgen van sprookjesrace

Het team van Alpine kende een geweldig weekend in Brazilië. Esteban Ocon en Pierre Gasly bezorgden het team een dubbele podiumfinish en een vrachtlading aan punten. Flavio Briatore is ook trots, en hij ziet dat deze prestatie Alpine een flinke financiële boost kan opleveren.

Alpine was tot vorige week bezig met een rampzalig weekend. De prestaties vielen enorm tegen en ze kwamen amper in aanmerking voor de punten. In Brazilië bleven Ocon en Gasly echter foutloos in de regen, en dat zorgde voor een geweldig resultaat. Ocon kwam als tweede over de streep en zijn teamgenoot Gasly werd derde. Alpine zette een enorme stap in het constructeurskampioenschap en ze staan nu zesde.

Miljoenen

Als ze deze plek in het constructeurskampioenschap vast kunnen houden, levert dat ze veel meer geld op dat ze hadden durven dromen. Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore is sinds een aantal maanden adviseur van Alpine. In gesprek met de Italiaanse tak van Sky Italia wijst Briatore de financiële stap voor Alpine als ze zesde blijven staan: "Van de negende naar de zesde plaats is niet een stap van dertig miljoen euro. Het gaat om 29,3 miljoen euro! Het was het eerste wat ik heb gevraagd."

Geluk

Briatore is ook heel erg trots op de twee coureurs van het team. De ervaren Italiaan wil echter niet te vroeg juichen, want hij wijst ook naar een grote portie geluk: "Zonder iets af te doen aan de geweldige Ocon op een natte baan, en Gasly die het ook geweldig deed, moet ik ook zeggen dat we geluk hadden. Ik denk dat we een auto hebben die beter is als het nat is. Jammer genoeg denk ik niet dat het tijdens de komende drie races gaat regenen."