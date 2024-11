Perez beleefde rampzalig weekend: "Niets werkte"

Max Verstappen bezorgde het team van Red Bull Racing afgelopen weekend veel vreugde. Hij won de race met overmacht, waardoor er minder aandacht uitging naar de nieuwe tegenvaller van zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan omschrijft zijn race als een 'ramp'.

In Brazilië waren de omstandigheden zeer zwaar. In de regen had Perez net als Verstappen pech met de rode vlag in de kwalificatie. De Mexicaan moest buiten de top tien starten, en hij wist zichzelf niet naar voren te vechten. In de eerste ronde kende hij een ongelukkige spin, en daarna reed hij een kansloze race. Perez kwam als elfde over de streep, met een achterstand van ruim vijftig seconden op Verstappen.

Ramp

Perez was vanzelfsprekend niet zo blij met zijn resultaat. De Mexicaanse coureur staat onder druk, en na afloop sprak hij zich teleurgesteld uit bij Motorsport.com: "Dit was een ramp. We wisten niet dat we bij de herstart de banden konden wisselen en toen we dat doorhadden was het te laat. Ik startte daarom op heel koude banden. Ik reed op een gegeven moment met niemand voor me en ik raakte een plas water."

Progressie

Na zijn spin maakte Perez wat posities goed, en maakte hij een pitstop. Niet lang daarna werd er met de rode vlag gezwaaid vanwege de regen en de crash van Franco Colapinto: 'We boekten progressie en toen na de rode vlag moesten we helemaal opnieuw beginnen. Ik zag niets bij de herstart, maar gelukkig konden we opklimmen. Ik kwam aan bij Liam en we raakten elkaar in bocht 1. Ik schoot daarna in bocht 4 rechtdoor en verloor een plekje aan Lewis. Het was een grote ramp, want niets werkte."

Lichtpuntje

Toch waren er ook lichtpuntjes. Perez reed dit weekend namelijk rond met een nieuw chassis, en hij stelt dat dit hem eigenlijk wel heeft geholpen: 'Dit was op het gebied van pace één van onze sterkste weekenden. Vanaf het moment dat we met de auto de baan op gingen in de eerste vrije training waren we direct competitief. Ik denk dus dat we hier veel competitiever waren. Hopelijk komt het momentum een keer onze kant op."