Brundle vindt Norris te kort komen: "Mist het killer instinct"

Max Verstappen leek in Brazilië de genadeklap uit te delen in de titelstrijd. Zijn rivaal Lando Norris heeft nu een klein wonder nodig om alsnog de titel te pakken. Martin Brundle heeft een paar tips voor zijn landgenoot en stelt dat Norris het echte killer instinct mist.

Norris deed er dit seizoen alles aan om Verstappen van de wereldtitel af te houden. Vooral bij de start van de tweede seizoenshelft leek hij een echte kandidaat voor de titel te worden. Hij won met overmacht in Zandvoort en Singapore, en hij profiteerde van het feit dat het niet lekker liep bij Red Bull. In de directe duels werd hij echter afgebluft door de felle Verstappen die alles gaf om zijn positie te verdedigen.

Verbeteren

Door zijn zege in Brazilië kan Verstappen in Las Vegas zijn titel prolongeren. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle krijgt bij Sky Sports News de vraag of Norris vooral zijn starts moet verbeteren: "Het gaat erom dat hij alles moet verbeteren op het niveau waarop hij nu is. Hij heeft een aantal geweldige overwinningen gehad, niet in de laatste plaats in Zandvoort en Singapore, waar hij wegreed, een beetje zoals Max deed op zondag."

Killer instinct

Brundle denkt dan ook dat Norris vooral in de duels met Verstappen beter moet gaan presteren. Volgens de Sky-commentator komt Norris hier echt te kort: "Hij mist de ervaring van het vechten voor een wereldtitel, ik denk dat dit een nieuwe set aan uitdagingen en regels met zich meebrengt. Dat is wat hij leert van dit jaar. Soms vraag je je af of hij het killer instinct mist tegen Max, waarvan we weten dat hij nogal bruut kan zijn in de duels. Maar ik denk dat Lando zal leren van dit seizoen, en het feit dat Max zeven van de eerste tien races heeft gewonnen zorgt ervoor dat hij buiten bereik staat."