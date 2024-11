Tsunoda had het zwaar: "Alsof ik op zee reed"

Op het kletsnatte circuit van Interlagos in Brazilië kwamen er veel verrassende namen bovendrijven. Ook Yuki Tsunoda kende een sterke zondag. De Japanner had een goede kwalificatie, en ook zijn race was niet slecht. Hij haalde opgelucht adem, en hij stelt dat het was alsof hij aan het ronddrijven was.

Tsunoda zorgde voor een grote verrassing in de kwalificatie op zondagochtend. De Japanner noteerde de derde tijd achter Lando Norris en George Russell. Bij de start kwam Tsunoda aardig weg en wist hij zijn podiumpositie vast te houden, maar in de loop van de race kreeg hij het lastig. Uiteindelijk kwam Tsunoda op de zevende positie over de streep, en daar had hij geen problemen mee.

Drijven

Tsunoda haalde na afloop van de kletsnatte race opgelucht adem. Hij had het niet makkelijk gehad op Interlagos, en hij was best blij met de zevende plaats, zo liet hij weten aan F1 TV: "Het was erg verraderlijk. Ik probeerde zo kalm en geconcentreerd mogelijk te blijven. Vooral op het moment dat het heel hard begon te regenen. Poeh... Het voelde alsof ik op zee aan het rijden was. Ik dreef maar wat rond."

Espresso

Tsunoda's dag begon goed met de derde plaats in de kwalificatie. De Japanse VCARB-coureur moest vroeg zijn bed uit, en dat vond hij niet heel prettig: "Ik had niet eens tijd voor een espresso! Dat is mijn ochtendroutine, maar dit keer moest ik me haasten met de koffie! Het was geen comfortabel begin van de dag, maar het werkte wel. De eerste stint in de race was best goed. Ik kon op de derde plek blijven rijden, maar wat Liam al zei: we wisselden naar de extreme regenbanden. Op zich was dat prima, maar toen kwam die rode vlag. Het had goed uit kunnen pakken, omdat we echt de snelheid hadden, maar we misten wat geluk."