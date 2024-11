Jos Verstappen wijst naar criticasters: "Ze zullen hun grote mond nu wel houden"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend op magische wijze de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam. Hij sloot hiermee een controversiële triple header met een lach af. Ook zijn vader Jos Verstappen was opgelucht, hij stelt dat alle criticasters hun 'grote' mond nu wel eventjes zullen houden.

Verstappen had het enorm zwaar in de eerste twee races van de triple header. In Austin en Mexico vocht hij zware duels uit met zijn titelrivaal en McLaren-coureur Lando Norris. Zijn duels met Norris leverden Verstappen enorm veel kritiek op, vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk. Onder meer Oud-coureur Damon Hill, Sky Sports-commentator Martin Brundle en FIA-steward Johnny Herbert kwamen met veel kritiek.

In Brazilië nam Verstappen sportief revanche door in de regen een bizarre inhaalrace te rijden. Het leverde hemd de overwinning op. Zijn vader Jos Verstappen is enorm trots, en in gesprek met De Telegraaf slaat Verstappen senior terug naar de criticasters: "Dit is het perfecte antwoord van Max op heel veel gezeik, en zeker in de richting van de Engelsen. Commentatoren, journalisten en oud-coureurs. Ze zullen hun grote mond nu wel even houden. Max heeft laten zien dat hij de aller-allerbeste is. Die mensen die dan roepen dat hij zijn rijstijl moet veranderen? Zijn rijstijl is perfect! Ook zo'n eerste ronde in de regen, waar hij zes plekken won. Hij zit gewoon altijd perfect in deze omstandigheden."