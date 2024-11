Perez lacht om alle ellende: "Niets werkte vandaag"

Sergio Perez kende een teleurstellende Braziliaanse Grand Prix. De Mexicaanse Red Bull-coureur liep na een vroege spin al snel achter de feiten aan. Uiteindelijk kwam hij buiten de punten over de finish. Perez moest zelfs een beetje lachen om zijn rampzalige race.

Perez moest net als zijn teamgenoot Max Verstappen een flinke inhaalrace rijden in Brazilië. Terwijl Verstappen zich knap naar de zege wist te vechten, vocht Perez vooral met zichzelf. Hij spinde in de openingsronde, kon niet vechten met de coureurs om zich heen en een foutje in de slotfase zorgde ervoor dat hij een positie in de punten verloor. Hij kwam uiteindelijk op de elfde plek over de streep.

Na afloop van de race moest Perez een beetje bijkomen van alle ellende. De Mexicaan moest er zelfs een klein beetje om lachen in gesprek met F1 TV: "Niets werkte echt vandaag. We begonnen aan de race met zeer koude banden, omdat we op dat moment niet wisten dat we ze mochten wisselen, zoals alle anderen wel deden. We hadden geen auto's voor ons. Ik spinde daarna in bocht tien. Het was een ramp. We maakten een pitstop voor de rode vlag, dus niets werkte. Aan het einde van de race kwamen we nog een beetje terug. We hadden een paar goede herstarts. Aan het einde vochten we nog met Lawson. Toen verloor ik nog een positie aan Lewis toen ik naar bocht vier reed."