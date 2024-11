Horner komt superlatieven tekort voor 'briljante' Verstappen: "Hij is de beste ter wereld"

Max Verstappen heeft na een fenomenale inhaalrace de Grand Prix van Brazilië op zijn naam geschreven. De Nederlander startte de regenrace vanaf P17 en kwam uiteindelijk een kleine twintig seconden voor nummer twee Esteban Ocon over de finish. Red Bull-teambaas Christian Horner komt na de race superlatieven tekort voor zijn stercoureur.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië verliep voor Max Verstappen en Red Bull dramatisch. De Nederlander was onwijs snel in de lastige omstandigheden, maar een late rode vlag in Q2 zorgde ervoor dat de kampioenschapsleider niet verder kwam dan P12. Hij moest de race uiteindelijk zelfs vanaf P17 starten door een gridstraf van vijf plaatsen voor een motorwissel. En dat terwijl titelrivaal Lando Norris de race in São Paulo vanaf pole mocht gaan aanvangen.

Er zat voor de Red Bull-coureur daarom niks anders op dan een inhaalrace te rijden, om de schade zo veel mogelijk te beperken. Het werd echter veel beter dan dat. Verstappen lag na een aantal ronden al op P10 en werkte zich op richting de kop van het veld. De Nederlander had een ongekende snelheid te pakken en leek zelfs mee te kunnen doen om de raceoverwinning.

Toen een rode vlag halverwege de race ook nog eens perfect uitpakte voor de Nederlander leek die overwinning er ook daadwerkelijk te gaan komen: de drievoudig wereldkampioen kon gratis wisselen naar nieuwe intermediates en zat meteen op de staart van raceleider Esteban Ocon. Hij passeerde de Fransman bij de herstart en gaf de leiding daarna niet meer uit handen. Het is de eerste overwinning voor Verstappen sinds de Grand Prix van Spanje in juni van dit jaar, en nog veel belangrijker: hij liep achttien punten uit op titelrivaal Lando Norris.

"Hij is de beste ter wereld"

Als Christian Horner na de race voor de camera van Viaplay gevraagd wordt naar de race van de Nederlander, komt hij superlatieven tekort. "Het was een briljante race van Max. Hij was vandaag een klasse apart", vertelt de Brit. "Hij is de beste ter wereld. In deze condities maken de coureurs het verschil en hij was werkelijk fantastisch vandaag. We hebben bovendien alles goed uitgevoerd als team zijnde. Het werd een beetje gevaarlijk voordat ze de eerste safety car de baan op stuurden, maar toen hingen ze gelukkig de rode vlag uit. En daarna bij de herstart was hij fenomenaal, en had hij een ongekende snelheid te pakken."

Is de titel nu binnen?

Verstappen heeft nu een voorsprong van 62 punten op titelrivaal Lando Norris. Met nog drie Grands Prix en één sprintrace te gaan, zijn er nog 86 punten te halen. Verstappen kan dus al ruiken aan zijn vierde kampioenschap op rij. Ondanks de enorme voorsprong is de titel nog niet binnen volgens Horner. "We hebben nog steeds drie races te gaan, maar we hebben een grote slag geslagen vandaag."