Regenkoning Verstappen glundert: "Het was alsof we vlogen"

Max Verstappen gaf vandaag in Brazilië een lesje autoracen. Het was geen normale les, het was een masterclass. Verstappen als zeventiende, maar hij vocht zichzelf naar de zege. Verstappen was een klasse apart, en na afloop gaf hij toe dat hij dit niet helemaal had verwacht.

Verstappen begon de race op de zeventiende plaats, maar binnen een paar rondjes vond hij zichzelf al terug in de puntenposities. Bij de rode vlag reed Verstappen op de tweede plaats, achter de Alpine van Esteban Ocon. Bij de eerste herstart kon Verstappen nog niet toeslaan, maar toen de Safety Car de baan in kwam na een crash van Carlos Sainz zag hij zijn kans. Bij de herstart pakte hij Ocon en reed hij weg. Hij reed elke keer de snelste ronde en hij won met een voorsprong van bijna twintig seconden.

Verstappen was dol van vreugde. Vol enthousiasme sprong hij zijn monteurs in de armen. Daarna meldde hij zich met een trotse glimlach blij interviewer van dienst Rubens Barrichello: "Ik had vandaag echt een rollercoaster aan emoties, met die ongelukkige rode vlag in de kwalificatie. Ik startte als zeventiende en ik wist dat het een moeilijke race zou worden. We bleven uit de problemen, namen de juiste beslissingen, bleven kalm en het leek alsof we vlogen. Dat ik hier mag winnen van zo'n startpositie."