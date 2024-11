Ocon dolgelukkig na P2: "Wat een dag"

Esteban Ocon is tijdens de Grand Prix van Brazilië als tweede over de finish gekomen. Het is de vierde keer in zijn Formule 1-Carrière dat de Fransman naar het podium mag. Na de race kan hij zijn geluk niet op en haalt hij een quote van legende Ayrton Senna aan.

Voor Esteban Ocon en het team van Alpine is het 2024 een jaar om snel te vergeten. Het team stond slechts negen in het kampioenschap en de A524 is al het hele jaar niet vooruit te branden. De Fransman kwam daardoor ook nauwelijks in de top tien terecht dit jaar, en wist voor het laatst voor de zomerstop in België punten te scoren. Maar daar zou de regen in Brazilië verandering in gaan brengen. Tijdens de kwalificatie ging Ocon al als de brandweer en hij kwalificeerde zich knap als vierde.

Dit zette leek de Alpine-rijder tijdens de race - na een gelukje met de rode vlag - misschien zelfs om te kunnen zetten in een overwinning, maar Ocon moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Maar met de tweede plaats kan de enkelvoudig Grand Prix-winnaar prima leven. "Wat een dag was dit na zo'n lastig seizoen", begint Ocon tegenover F1.com. "Het is echt leuk om hier rond te rijden. Bovendien is het geweldig om te zien dat de regen het speelveld gelijk maakte. Iemand die heel belangrijk is voor vele van ons zei lang geleden dat in de regen de auto’s vrijwel gelijk zijn en dat is absoluut niet verouderd", zo doelt de Fransman op een uitspraak van de overleden racelegende Ayrton Senna.

Voor Ocon is het zijn eerste podium sinds de Grand Prix van Monaco van 2023. Hij had dit podium absoluut niet verwacht en dankt de weergoden dan ook. "Het is geweldig om op het podium te staan. De auto had het extreem moeilijk toen het droog was en ik voelde me op mijn gemak toen het begon te regenen. Vandaag heeft het een bijzondere race voor ons gebracht."