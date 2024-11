Plekje winst voor Verstappen: Sainz start GP Brazilië vanuit pitstraat

Ferrari-coureur Carlos Sainz zal de Grand Prix van Brazilië vanuit de pitstraat gaan starten. De Madrileen stuiterde hard van de baan in Q2 en had onwijs veel schade aan zijn bolide. Ferrari zal een nieuwe versnellingsbak en motor moeten monteren in zijn SF-24, wat niet is toegestaan onder parc fermé-omstandigheden.

Carlos Sainz hoopte in het tweede deel van de kwalificatie een stap te kunnen zetten met een nieuw setje van de intermediates. De Spanjaard had ook een snellere tijd nodig, want hij had slechts een negende tijd geklokt op de wets en was nog lang niet verzekerd van een plekje bij de beste tien. Een sneller rondje zou er ook niet komen, want de 30-jarige verloor bij het ingaan van bocht twee zijn bolide en stuiterde hard de bandenstapels in.

De SF-24 van de Spanjaard had enorm veel schade, zoveel zelfs dat hij de Grand Prix van Brazilië later vandaag vanuit de pitstraat zal moeten aanvangen. Viaplay meldt dat de Ferrari de versnellingsbak en de motor van de Madrileen moet vervangen, wat niet is toegestaan onder parc fermé-omstandigheden.

Sainz steekt hand in eigen boezem

De Spanjaard reageerde zelf tegenover Viaplay ook al op zijn crash. Hij wist toen nog niet dat hij vanuit de pitstraat moest gaan starten. Hij steekt zijn hand in eigen boezem. "Ik probeerde de inters op temperatuur te krijgen, en maakte een fout. Het is gewoon een rijdersfout, zo simpel is het", legt de Ferrari-rijder uit. "Ik was totaal niet blij met hoe de auto aanvoelde in de regen, het was niet comfortabel om met deze auto te rijden. We moeten kijken of we wat kunnen verbeteren [voor de race, red.]."

De Spanjaard zal dus een inhaalrace moeten rijden op Interlagos. Is het voor hem dan een voordeel of een nadeel dat het regent? "Het maakt mij niet uit. We kunnen onder alle omstandigheden naar voren rijden. In de regen met de enorme spray kan het erg tricky zijn, maar we gaan het zien."