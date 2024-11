Tsunoda goudeerlijk na kwalificatie: "Heb geluk gehad"

Yuki Tsunoda heeft zich in Brazilië knap gekwalificeerd op de derde positie. De Japanner was één van de mannen die kwam bovendrijven in de natte omstandigheden. Na de sessie kan hij zijn geluk niet op, maar erkent hij ook dat hij wel degelijk geluk heeft gehad.

De regen zorgde voor een geweldige kwalificatie in São Paulo. Het speelveld was daardoor gelijk, en het was dé ultieme kans voor de kleinere teams om hun slag te slaan. Eén van de rijders die kwam bovendrijven, was Visa Cash App RB-rijder Yuki Tsunoda. De 24-jarige beleefde giteren nog een vreselijke sprintkwalificatie op het Autódromo José Carlos Pace, maar maakte dat tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace onder regenachtige omstandigheden helemaal goed. Hij kwalificeerde zich op fenomenale wijze op P3.

Hij kan zijn geluk dan ook niet op na de kwalificatie, die volgens hem onder zeer lastige omstandigheden werd verreden. "Het was erg lastig, maar ik heb ervan genoten", vertelt de VCARB-rijder tegenover F1.com. "Ik voel me veel beter dan gisteren. De auto voelde goed. We hadden een goede snelheid in de regen."

Tsunoda komt goed weg

Ondanks de enorme blijdschap moet Tsunoda wel toegeven dat hij ook goed is weggekomen. Hij ontsnapte namelijk in Q3, toen hij in bocht vier de controle over zijn bolide kwijtraakte. "We hadden meteen een goed tempo, maar we maakten ook een paar foutjes. Ik had dus ook wel degelijk een beetje geluk. Ik had namelijk één groot moment [spin in Q3, red.], maar gelukkig kwam ik niet in de buurt van de muur."