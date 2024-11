Domenicali onthult: "FIA op zoek naar juiste tijd om morgenochtend te gaan kwalificeren"

De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië is voorlopig uitgesteld. Het regent nog steeds te hard in São Paulo en daardoor is het niet mogelijk om op een veilige en verantwoorde manier een kwalificatie af te werken. Formule 1-baas Stefano Domenicali geeft uitleg en onthult dat de FIA bezig is met een plan om de kwalificatie morgenochtend af te kunnen werken.

De kwalificatie in Brazilië zou vandaag om 19:00 uur Nederlandse tijd afgewerkt gaan worden, maar daar bracht de enorme regenval in São Paulo verandering in. De sessie werd meermaals uitgesteld, maar telkens beoordeelde wedstrijdleider Niels Wittich, die ook enkele keren meereed met de safety car, dat er te veel staand water op het Braziliaanse circuit stond. Hierdoor achtte hij het te gevaarlijk om te gaan rijden op Interlagos, waardoor de sessie zelfs helemaal gecanceld werd voor vandaag.

Formule 1-baas Stefano Domenicali verscheen net nadat dat bekend was gemaakt voor de camera van F1TV, en zei er het volgende over: "Ik wil als eerste zeggen dat deze fans echt geweldig zijn. Wij kunnen helaas het weer niet controleren. Het is gewoon niet veilig om te gaan rijden, zo simpel is het. Bovendien zal het binnenkort donker gaan worden. Dus dat is waar we momenteel mee moeten dealen", vertelt de Italiaan, die daarna Lewis Hamilton achter zich ziet lopen. De Brit baalt dat er niet gereden kan worden en zegt het volgende tegen de F1-baas: "Je had ons naar buiten moeten laten gaan. Ik wil graag rijden. Je moet ons betere regenbanden en dekens geven, dan kunnen we gewoon rijden, want dan gooien we die op de auto leggen", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen lachend.

Kwalificatie zondagochtend

Het is nu de grote vraag wanneer de kwalificatie afgewerkt gaat worden. Volgens Domenicali wil de FIA de kwalificatie morgenochtend gaan afwerken. "Ja, dat is het plan. De FIA is nu bezig met de laatste checks wat betreft de juiste tijd vinden waarop morgenochtend gekwalificeerd kan worden. Ook zijn ze bezig met een schema zodat het programma morgen volledig afgewerkt kan worden. Het is een geweldig evenement, en wij moeten ervoor zorgen dat het weekend gemaximaliseerd wordt, maar het moet wel mogelijk zijn met het weer."