Leclerc baalt na sprintrace: "Daar betaalde ik de prijs voor"

Charles Leclerc kwam vandaag als vierde over de finish tijdens de sprintrace in Brazilië. Hij kon lang de druk opvoeren op de McLarens, maar werd aan het einde van de race gepasseerd door Max Verstappen. Dat kwam volgens hem omdat hij simpelweg te hard had gepusht aan het begin van de race.

Ferrari-coureur Charles Leclerc mocht de sprintrace op Interlagos aanvangen vanaf de derde positie. De Monegask behield deze positie ook na de start, nadat hij een aanval van Max Verstappen had afgeslagen, en wilde vevrolgens de druk op McLarens opvoeren. Dat had hij achteraf gezien beter niet kunnen doen. "Aan het begin van de race pushte ik te hard, omdat ik de druk er vol op wilde houden bij de McLarens. Maar ik denk dat zij veel meer aan het managen waren dan ik. Hierdoor verloor ik aan het einde van de race snelheid", legt de Monegask uit tegenover Viaplay.

Dit zorgde ervoor dat de Ferrari-rijder in ronde achttien de aansluiting met de McLarens had verloren en zelfs werd ingehaald door Max Verstappen. De Nederlander zat bij het uitkomen van bocht drie op twee tienden van de Monegask, en passeerde Leclerc nog voor het ingaan van bocht vier. Dat kwam volgens de achtvoudig Grand Prix-winnaar vooral doordat Verstappen zijn banden beter had gemanaged. "Max [Verstappen, red.] was aan het begin van de race een toeschouwer. Hij was zijn banden aan het managen zodat hij aan het einde van de race in de aanval kon gaan. Ik had verwacht dat mijn banden het wel langer vol zouden houden, maar dat was helaas niet zo. Daar [voor het pushen, red.] betaalde ik aan het einde van de race de prijs voor."

Ondanks de lastige sprintrace heeft Leclerc vertrouwen in de race van zondag. Hij weet namelijk wat hij moet veranderen, zodat hij zondag beter kan presteren. "Ik maak me echter geen zorgen voor morgen. Ik moet gewoon mijn aanpak [qua omgang met de banden, red.] aanpassen."

*Na de race heeft Verstappen echter een tijdstraf van vijf seconden gekregen, waardoor Leclerc is gepromoveerd naar de derde plek.