Stella geeft toe dat McLaren eerder van positie wilde wisselen

Het team van McLaren kende vandaag een redelijk simpele sprintrace. Oscar Piastri en Lando Norris reden met gemak weg bij de rest van het veld, en in de slotfase wisselden ze van positie. Volgens teambaas Andrea Stella was het misschien beter geweest om eerder van positie te wisselen.

De tactiek van McLaren was duidelijk: het 1-2tje vasthouden en Norris de zege schenken. Norris maakt immers nog kans op het wereldkampioenschap, en elk puntje telt. Piastri behield de leiding bij de start, en Norris reed rond als zijn schaduw. De jagende Charles Leclerc en Max Verstappen kwamen echter steeds dichterbij. Toen er ook nog met gele vlaggen werd gezwaaid in de slotfase kreeg Norris de leiding van Piastri. Het was net op tijd, want vlak daarna koos men voor de Virtual Safety Car.

Samenwerking

McLaren-teambaas Andrea Stella was opgelucht na afloop van de sprintrace. Hij verklaarde de opvallende tactiek van zijn team bij Sky Sports: "We bleven het gat met eerst Leclerc en daarna Verstappen monitoren, om te zien of we een simpele inhaalactie van Lando op Oscar konden toepassen. Dat gat ontstond echter niet, dus we moest wachten op een Safety Car of een Virtual Safety Car. Dat gebeurde, want er stopte een auto naast de baan, dus we voerden ons plan direct uit. Het team heeft het geweldig gedaan, maar het was niet gelukt zonder het goede samenwerken van onze coureurs."

Veilige manier

Stella is heel erg blij met de medewerking en het gedrag van Piastri. De Italiaanse teambaas geeft wel eerlijk toe dat hij het liever iets anders had gezien: "Idealiter had je het liever eerder gedaan, maar de situatie om dit op een veilige manier te doen ontstond niet. Want zodra je van positie wisselt, heb je de kans dat de coureur op de derde plaats een McLaren kan inhalen. Dat zou niet passen bij het principe dat het teamresultaat voor gaat."