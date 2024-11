Marko positief gestemd na sprintrace: "Dan kunnen we morgen vechten voor de winst"

Max Verstappen kwam vandaag als derde over de finish tijdens de sprintrace in Brazilië. Ondanks dat het 'slechts' de derde plaats is, was er na de race veel optimisme binnen het team van Red Bull. Verstappen zag er namelijk zeer snel uit, en dat is ook Helmut Marko opgevallen. Hij stelt zelfs dat de Nederlander met deze snelheid morgen kan strijden om de winst.

Red Bull-coureur Max Verstappen kwalificeerde zich gisteren tijdens de sprintkwalificatie als vierde voor de sprintrace in Brazilië. De Nederlander was totaal niet te spreken over de snelheid van zijn RB20 over één ronde, en stelde dat als Red Bull de pace niet had tijdens de kwalificatie op Interlagos, de kans klein is dat het team uit Milton Keynes er tijdens de long run wel bij zou zitten.

De kampioenschapsleider leek er echter naast te zitten, want hij had een prima snelheid te pakken tijdens de sprintrace, en het was al snel duidelijk dat Verstappen veel sneller was dan Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Nederlander zat constant dicht op de SF-24 van de Monegask, maar kwam steeds net tekort om een inhaalactie in te zetten. Dit lukte wel in ronde achttien: Verstappen zat bij het uitkomen van bocht drie op twee tienden van Leclerc en passeerde de Ferrari-rijder nog voor het ingaan van bocht vier. De Nederlander werd zelfs opgejut door race-engineer Gianpiero Lambiase om het gat naar de McLarens te dichten, maar een late virutal safety car ontnam de drievoudig wereldkampioen de mogelijkheid om op zijn minst een aanval in te zetten op Oscar Piastri.

"We hadden de snelste auto tijdens de sprintrace"

Ondanks het feit dat Verstappen slechts derde werd en zijn titelrivaal Lando Norris opnieuw twee punten dichterbij kwam, was er na de sprintrace veel optimisme binnen het team van Red Bull, vooral bij Helmut Marko. De Red Bull-adviseur stelt namelijk dat het team uit Milton Keynes helemaal terug is. "Het positieve is dat we terug zijn. We hadden de snelste auto tijdens de sprintrace, alleen duurde het te lang voordat we Leclerc konden inhalen. Maar de snelheid en bandendegradatie waren erg goed. Dat was ook te zien bij Checo [Perez, red.] die de snelste ronde reed. Helaas kwam de virtual safety car voor ons op het verkeerde moment", vertelt de Oostenrijker tegenover Viaplay.

Betekent de goede racepace van Verstappen dat hij morgen ook om de winst mee kan strijden? "We moeten kijken wat de temperatuur morgen gaat zijn, want dat luistert heel nauw. Kleine dingen, kunnen een grote invloed hebben", legt de Red Bull-adviseur uit. "Maar we waren in ieder geval voor het eerst sinds tijden zeer competitief. De bandendegradatie, wat de laatste tijd onze achilleshiel is geweest, zag er ook erg goed uit. Als we deze snelheid morgen kunnen herhalen op de harde en medium band, dan kunnen we zelfs met de penalty van vijf plaatsen vechten voor de winst", aldus de zeer positief gestemde man uit Graz.

Range

Maar waarom kan Red Bull nu opeens weer meestrijden om de overwinning? Wat hebben ze veranderd? "Als we dat toch eens zouden weten. Het probleem van de auto is dat die alleen werkt in een hele kleine range. Als we net buiten die range terechtkomen, dan werkt de auto gewoon niet. We moeten dus heel voorzichtig zijn met wat we aanpassen, want we moeten de auto in de juiste range houden, zodat de banden werken."