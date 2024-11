Verstappen opvallend positief: "De snelheid was goed"

Max Verstappen speelde een hoofdrol in de sprintrace in Brazilië. Hij kwam als derde over de streep, maar het is nog niet duidelijk of hij die positie mag behouden. Hij moet zich namelijk melden bij de stewards, na afloop keek Verstappen vooral naar de positieve punten.

Verstappen begon niet sterk aan de sprintrace op het circuit van Interlagos. Hij leek Charles Leclerc te verschalken, alleen dit lukte niet, maar hij wist wel in de DRS van de Monegask te blijven. In de slotfase haalde hij Leclerc in, en hij ging op jacht naar de McLarens. Bij de Britse renstal besloten ze snel de posities te wisselen, en Verstappen kon door de opvallende Virtual Safety Car de aanval niet meer openen.

Het maakte Verstappen allemaal niet zoveel uit. De Nederlander was vooral blij met zijn racepace. Na afloop van de sprintrace sprak hij zich kort uit bij Viaplay: "De snelheid was goed. Ik zat heel lang vast achter Charles, omdat we allemaal in de DRS-trein reden. Dan kan je niet aanvallen, dus ik moest geduldig wachten totdat hij een foutje maakte. Toen maakte hij een foutje in bocht 1, dus dat kwam goed uit voor bocht 3." Over de swap van McLaren was hij duidelijk: "Dat was wel redelijk te verwachten. De snelheid was goed, en dat is natuurlijk wel positief."