Piastri kan leven met tweede plaats: "Was een beetje tricky"

Oscar Piastri leek de sprintrace in Brazilië te gaan winnen. McLaren dacht echter aan het kampioenschap, en ze gaven Piastri de opdracht om Lando Norris erlangs te laten. Piastri haalde daar na afloop vooral zijn schouders over op en hij keek naar de zaken op de baan.

Piastri startte de sprintrace in Brazilië vanaf de pole position. De Australiër behield de leiding bij de start, en dat was volledig volgens plan. Gisteravond werd namelijk al duidelijk dat Piastri zijn koppositie mogelijk zou moeten opgeven ten gunste van Norris. Dit gebeurde dan ook in de slotfase. Norris kan hierdoor een beetje inlopen op Max Verstappen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Na afloop van de sprintrace haalde Piastri zijn schouders op over het moment met Norris. De Australiër leek zich er niet druk om te maken in gesprek met interviewer van dienst Naomi Schiff: "Het was een beetje tricky, het was heel erg hobbelig. De racelijn was echt heel erg krap. Je komt wat te kort met je banden en dan krijg je een heleboel problemen. Het is een geweldige dag voor het team. Dit zijn veel punten, en we hebben geleerd voor de race van morgen. De Ferrari was snel, en in de slotfase zag Max er ook snel uit. Ik denk dat we in goede vorm zijn, maar we moeten nog wel een paar dingen aanpassen."