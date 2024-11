Lawson wil teamgenoot van Verstappen worden: "Heb geen angst"

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen is. De positie van Sergio Perez staat onder druk, en er liggen veel kapers op de kust. Liam Lawson stelt dat hij het wel ziet zitten om de teamgenoot van Verstappen te worden bij Red Bull.

Lawson wordt gezien als één van de grootste talenten uit de opleidingsploeg van Red Bull. Vorig jaar maakte hij al veel indruk tijdens zijn invalbeurten, en dat doet hij nu ook weer bij VCARB. Hij vervangt sinds de race in Austin de tegenvallende Daniel Ricciardo, en hij wist direct WK-punten te scoren. Aangezien de prestaties van Perez tegenvallen, wordt Lawson gezien als één van de kanshebbers voor het Red Bull-zitje.

Ideale wereld

Vooralsnog heeft Lawson echter nog geen zekerheid voor 2025. VCARB heeft hun tweede coureur nog niet gepresteerd, maar de kans is zeer groot dat Lawson volgend jaar op de grid staat. In een interview met De Telegraaf wordt Lawson gevraagd naar 2025: "Natuurlijk, in een ideale wereld zou ik dat nu al willen weten. Maar in deze sport gaat het puur om prestaties. Teams willen het beste van het beste en ze zijn niet bang om coureurs weg te sturen als ze niet presteren."

Geen angst

Lawson wordt gezien als een mogelijke teamgenoot van Verstappen. Eerdere jongelingen gingen kopje onder naast Verstappen, maar Lawson wil die uitdaging wel aangaan: "Nee, angst heb ik daar niet voor. Sterker nog, ik zou niemand liever als teamgenoot willen hebben dan Max. Hij is de beste in de sport. Dan zou het juist leerzaam zijn om het tegen hem op te nemen, om elk wekend zijn data te kunnen bestuderen en te zien hoe hij het precies aanpakt. Het zou voor mij de ultieme uitdaging zijn. Dus nee, ik ben niet bang. Ik denk er nu alleen nog niet te veel over na. Als ik de kans zou krijgen in de toekomst, zal ik er alles aan doen om het maximale eruit te halen."