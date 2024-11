Piastri bereid om winst in sprintrace op te offeren voor Norris

Oscar Piastri heeft de sprintpole op Interlagos op zijn naam geschreven. De Australiër was slechts 29 duizendsten sneller dan teamgenoot Lando Norris, die met Max Verstappen verwikkeld is in een strijd om de wereldtitel. Piastri is dan ook bereid om zijn Britse teamgenoot voor te laten tijdens de sprintrace, zodat Norris wat punten in kan lopen.

McLaren-coureur Oscar Piastri heeft teamgenoot Lando Norris op zeer knappe wijze van de sprintpole weten af te houden. De man uit Melbourne leek genoegen te moeten nemen met P2, maar perste er op zijn gebruikte set softs nog een fenomenale ronde uit, waardoor hij 29 duizendsten onder de tijd van zijn teamgenoot dook.

"Lando heeft de punten harder nodig dan ik"

De Australiër hoopt morgen voor de winst te kunnen gaan tijdens de sprintrace op Interlagos, maar realiseert zich ook dat zijn teamgenoot in een strijd om de wereldtitel verwikkeld is. Norris staat met nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan 47 punten achter titelrivaal Max Verstappen en kan alle punten gebruiken in de strijd tegen de Nederlander. Bovendien heeft McLaren voorafgaand aan de GP van Azerbeidzjan besloten om Norris aan te wijzen als 'kopman', waarbij Piastri een ondersteunende rol kreeg. Hij hoeft van McLaren echter geen Grand Prix-overwinningen op te offeren voor Norris.

Maar hoe zit dat met een sprintrace? Zou Piastri zijn overwinning in de sprintrace morgen wel willen opofferen voor Norris? "Ja, dat heb ik gezegd toen we deze discussies hadden [binnen het team, red.]", vertelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar tegenover Sky Sports. "Het zou leuk zijn om te winnen, maar het is een verschil van één punt en het is niet de hoofdrace, dus we zullen zien. Lando heeft de punten in het coureurskampioenschap bovendien veel harder nodig dan ik. Natuurlijk wil ik nog steeds winnen, dus ik doe ook gewoon mijn best. Ik wil een goed tempo op de mat leggen, en dat zal vast niet onopgemerkt blijven."