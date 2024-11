Marko luidt de noodklok: "We hebben meerdere problemen"

Het team van Red Bull Racing was zeker niet het beste team in de sprint kwalificatie in Brazilië. Max Verstappen noteerde de vierde tijd, terwijl Sergio Perez slechts dertiende werd. Helmut Marko is allesbehalve positief en hij stelt dat Red Bull meerdere problemen heeft.

De organisatie heeft het circuit van Interlagos voorzien van een nieuwe laag asfalt, maar dat heeft niet geholpen. De baan is hobbeliger dan ooit, en Max Verstappen had het daar flink lastig mee. Hij kon het tempo van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris simpelweg niet bijhouden. Uiteindelijk wist ook Charles Leclerc een snellere tijd te noteren. Op het hobbelige Braziliaanse asfalt kon Verstappens teamgenoot Sergio Perez geen rol van betekenis spelen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop van de sprint kwalificatie dan ook niet happy. De Oostenrijker zag nog genoeg dingen die fout gingen en hij sprak zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "We zijn te langzaam. In bocht vier en bocht negen verliezen we veel te veel tijd op de McLarens. We hebben meerdere problemen." De hobbelige baan is volgens Marko een groot probleem: "Het oneffen circuit helpt ons niet echt. Als Max te veel over de kerbstones rijdt, begint de auto te springen. Het wordt heel lastig of eigenlijk onmogelijk om McLaren bij te houden." Marko kijkt dan ook naar Ferrari: "Ze zijn binnen schootsafstand, ieder geval in de sprint, maar de achterstand is bij deze rondetijd te groot."