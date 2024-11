Perez wijst oorzaak aan van nieuwe teleurstelling: "Verwarrend run plan"

Sergio Perez kende wederom een tegenvallende dag. In de sprint kwalificatie in Brazilië kwam hij niet verder dan de dertiende tijd. Het einde van zijn sessie oogde nogal rommelig, en Perez geeft zelf toe dat het run plan van Red Bull nogal verwarrend was voor hem.

Perez staat onder grote druk bij Red Bull. Er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst, en meerdere coureurs worden in verband gebracht met zijn zitje. Voor Perez was het dus belangrijk om direct goed te presteren in de sprint kwalificatie op het circuit van Interlagos. Dat plannetje mislukte, want Perez viel af in het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie. Hij kwam niet veel verder dan de dertiende tijd.

Problemen

Perez had na zijn klachten in de afgelopen weken een ander chassis gekregen, maar dat hielp hem dus niet. Na afloop van de sprint kwalificatie probeerde Perez zijn problemen uit te leggen aan Motorsport.com: "De eerste vrije training ging nog goed, al hadden we een beetje last van onderstuur toen de baantemperaturen zakten. We hebben dat proberen te verhelpen met de rembalans en met andere tools die we hebben, al kreeg ik daardoor juist problemen met de achterkant van de auto."

Verwarring

Perez was aan het einde van SQ2 wel op de baan te vinden, maar hij was niet in staat om zijn rondje af te maken. Het oogde allemaal een beetje rommelig, en dat weet hij zelf ook. Perez kwam met een verklaring: "Ons run plan was een beetje verwarrend. We dachten dat we nog wel kans zouden hebben op een tweede snelle ronde, maar dat bleek helaas nog niet het geval te zijn. Vandaag hadden we al met al best veel moeite, maar ik kijk vooral uit naar de kwalificatie van morgen."