Hill slaat terug naar Verstappen: "Hij zaait angst en gebruikt intimidatie"

Max Verstappen ontving in de afgelopen dagen veel kritiek op zijn acties in Mexico. Tijdens de mediadag in Brazilië sloeg Verstappen hard terug en haalde hij uit naar zijn criticasters. Damon Hill vindt nog steeds dat Verstappen fout zat, en hij is niet te spreken over de mentaliteit van de Nederlander.

Verstappen ontving in Mexico twee tijdstraffen voor zijn acties in een duel met Lando Norris. Veel mensen waren kritisch op zijn manier van rijden. Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill was van mening dat Verstappen te ver was gegaan. Tijdens de persmomenten op de donderdag in Brazilië sloeg Verstappen terug. Hij stelde dat hij een drievoudig wereldkampioen is, en dat hij weet wat hij doet.

Regels

Hill is in Brazilië aanwezig als analist voor Sky Sports. Tijdens zijn analyses rondom de eerste vrije training werd hij geconfronteerd met de reactie van Verstappen. Hill blijft bij zijn woorden: "Hij weet inderdaad wat hij doet, maar is het correct en eerlijk? Volgens mij zijn er regels die erop toezien dat er eerlijk gestreden wordt, waardoor het niet zo kan zijn dat we zomaar auto's van de baan rijden."

Mentaliteit

Hill is vooral kritisch op de mentaliteit van Verstappen in dit soort duels. De Britse oud-coureur vindt dat niet kunnen en hij gaat fel verder met zijn betoog: "Hij zaait angst en gebruikt intimidatie om zijn doelen te bereiken. Hij heeft daar wel iets over verklaard, dat het inderdaad een risico is. Soms betaalt dat zich uit en soms niet. Hij zet zijn tactieken ook in om Lando Norris dwars te zitten. Ergens zit er wel logica achter zijn woede op de baan, als je dat zo kan noemen."