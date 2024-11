Hamilton vindt Norris niet kansloos in titelstrijd

Lando Norris is momenteel de grootste titelrivaal van Max Verstappen. De Brit moet een flinke achterstand goed maken, en niet iedereen gelooft in zijn titelkansen. Lewis Hamilton verwacht een spannende strijd in de komende races, maar hij weet ook dat Verstappen niet makkelijk te verslaan is.

Verstappen heeft een voorsprong van 47 WK-punten op Norris. De Nederlander is dan ook nog altijd de favoriet, maar Norris heeft in de afgelopen races beter gepresteerd. De McLaren is momenteel veel sneller dan de Red Bull, maar dat betekent niet dat Verstappen opgeeft. In Austin en Mexico ging hij vol de strijd aan met Norris en dat resulteerde in een aantal keiharde duels en zware straffen.

Opwindend

Lewis Hamilton vocht in 2021 een titelduel uit met Verstappen. Hij weet dus hoe Norris zich voelt. In Brazilië werd Hamilton door de internationale media gevraagd naar het duel: "Ik denk dat het echt opwindend is voor de sport. De laatste paar jaren was het niet zo spannend, toen reed Max gewoon aan de leiding. Dat gebeurt soms, maar ik denk dat het voor de fans echt opwindend is om te zien dat het tot het einde van het jaar door kan gaan."

Norris

Hamilton denkt dat Norris een goede kans maakt in het duel tegen Verstappen. De Mercedes-coureur durft niet uit te sluiten dat Norris de wereldtitel gaat pakken: "Er is nog steeds de mogelijkheid dat Lando hem gaat inhalen. Ik heb ergens gelezen dat hij in elke race ongeveer elf punten meer moet gaan scoren. Dat is zeker mogelijk, gezien de performance die ze hebben. En we kennen allemaal de sterke punten van Max. Ik kan niet echt veel zwakke punten opnoemen, als die er al zijn. Lando is echt opgestaan en hij leidt nu dat team. Ik kijk er echt naar uit om te zien wat er in de komende races gebeurt. Ik hoop dat ik op de goede plek zit om alles te zien! Ze zullen namelijk voor me rijden!"