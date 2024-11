'Feestende' Sainz hekelt filmopnamen: ''Wees niet die irritante gast''

Carlos Sainz dook na zijn zege in Mexico de club in om zijn sprankelende overwinning te vieren. Beelden van de feestende Spanjaard werd met de wereld gedeeld op sociale media. De uittredend Ferrari-coureur was daar niet echt heel blij mee en deed een aansporing aan dit soort fans.

"Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gezien op social media, zijn we naar een club gegaan", vertelde Sainz tegenover de aanwezige media in Sao Paulo. "Vandaag de dag kan je niets doen zonder dat het op social media wordt geplaatst. Het was best vervelend om vijftien camera's op je gericht te hebben, terwijl je het naar je zin hebt. Ik wil mensen aanraden om hun telefoon niet te gebruiken als je het naar je zin hebt. Wees niet die gast die zo irritant aan het filmen is. Geniet van het feestje, schud me de hand als je wil, feliciteer me en vier het feestje mee, maar hou je telefoon in je zak als je wil dat ik je graag ontmoet."



Sainz was het op Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad heer en meester tijdens de Grand Prix in het Midden-Amerikaanse land. Zijn grootste vorm liet de Madrileen al zien tijdens de kwalificatie op zaterdag door met overmacht de poleposition te bemachtigen. Na de start verloor de 30-jarige eventjes de leiding aan kampioenschapsleider Max Verstappen, maar eenmaal terug aan kop verdween Sainz aan de horizon en gaf die koppositie niet meer uit handen. Het was zijn tweede zege van 2024. Eerder dit seizoen won de Ferrari-rijder al de Grand Prix van Australië.