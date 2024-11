Norris heeft nog altijd veel respect voor Verstappen

De duels tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin en Mexico zijn nog steeds het onderwerp van gesprek. Vooral de strijd in Mexico ligt bij veel mensen nog vers in het geheugen. Norris denkt dat Verstappen diep van binnen weet dat hij fout zat, maar ze hoeven er niet over te praten.

Verstappen en Norris vochten een aantal stevige duels met elkaar uit dit seizoen. In Mexico ontving Verstappen twee straffen van tien seconden voor zijn strijd met Norris. Volgens de stewards had hij Norris eerst van de baan geforceerd en haalde hij daarna buiten de baan in. In de afgelopen dagen ontving Verstappen veel kritiek, vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk. Norris maakt zich er niet zo druk om.

Respect

Op de mediadag in Brazilië werd Norris vanzelfsprekend gevraagd naar het duel met Verstappen. In gesprek met Motorsport.com stelt Norris dat Verstappen diep van binnen weet dat hij fout zat, maar dat ze er niet over hebben gesproken: "Ik denk ook niet dat dat nodig is. Ik heb niets te zeggen. Ik heb nog steeds veel respect voor Max als persoon en alles wat hij heeft bereikt en doet, maar ik heb geen respect voor wat hij afgelopen weekend deed. Het is niet aan mij om met hem te praten. Ik ben niet zijn mentor of zo. Max weet wat hij moet doen. Hij weet dat hij verkeerd heeft gehandeld, diep van binnen weet hij dat. En het is aan hem om te veranderen, niet aan mij."

Capabelste coureur

Norris heeft nog steeds veel vertrouwen in Verstappen. De Britse McLaren-coureur is van mening dat Verstappen een slimme en goede coureur is: "Max is waarschijnlijk één van de capabelste coureurs op de grid, zo niet de capabelste. Hij weet wat hij wel en niet kan doen en hij weet waar de limieten liggen. Hij weet dus wat hij moet veranderen." Norris gaat zijn eigen rijstijl niet aanpassen: "Iets wat ik in mijn hele loopbaan goed heb gedaan, is het uit de problemen blijven en de auto heel houden. Al die kleine dingen tellen op in een kampioenschap en een heel seizoen, vooral in een seizoen met hoge kosten. Ik heb altijd de instelling om eerlijk en netjes te racen. Soms betaal ik de prijs omdat ik niet agressief genoeg ben, maar wat er verder gebeurt, ligt niet aan mij."