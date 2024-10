Alonso slaat Braziliaanse mediadag over na darminfectie

Fernando Alonso zal morgen niet aanwezig zijn tijdens de mediadag op het circuit van Interlagos in Brazilië. De Spaanse Aston Martin-coureur ontbrak vorige week donderdag ook al op de mediadag in Mexico. Volgens Aston Martin kampt Alonso met fysieke problemen.

In een statement op sociale media heeft Aston Martin bekendgemaakt dat Alonso de mediadag in Brazilië zal overslaan. Het team meldt dat Alonso in aanloop naar de Mexicaanse Grand Prix een darminfectie heeft opgelopen. Na afloop van de Mexicaanse Grand Prix is hij teruggevlogen naar Europa en is hij behandeld door een specialist. Hierdoor zijn de reisplannen van Alonso vertraagd, en daarom is hij niet aanwezig in Brazilië. Het is de verwachting dat hij wel gewoon kan racen, zoals ook het geval was in Mexico.