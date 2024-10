Komatsu wijst veranderingen in teamdynamiek aan voor succes Haas

Het team van Haas beleeft een topjaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal staat zesde in het constructeurskampioenschap en lijkt ieder weekend sneller te worden. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat dat vooral door de veranderingen binnen het team komt.

Haas kende een zeer teleurstellend Formule 1-seizoen 2023. Het Amerikaanse team eindigde als laatste in het constructeurskampioenschap, waarna teameigenaar Gene Haas vond dat het tijd was om een ingrijpende verandering door te voeren: teambaas Guenther Steiner werd aan de kant geschoven voor Ayao Komatsu. De Japanner, die al sinds de oprichting van Haas in 2016 bij het team werkte als technisch directeur, moest met het team weer de weg omhoog in gaan zetten, maar had daar voor 2024 nog niet veel vertrouwen in.

Hij verwachtte dat Haas in 2024 nog achteraan het veld mee zou strijden en dat het team in de jaren daarna stappen voorwaarts kon gaan zetten. Het doel voor dit jaar was dan ook een bescheiden achtste plaats in het constructeurskampioenschap, maar dat zal het team gaan overtreffen. Momenteel staat het team van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg op een zeer knappe zesde plaats in het kampioenschap voor de teams. Daarmee hebben ze een voorsprong van tien punten op naaste belager Visa Cash App RB.

Updates

Maar wat zou het voor Haas betekenen als ze die zesde plaats kunnen vasthouden? "Ik denk dat het alles betekent. Aan het begin van het seizoen was ons doel P8 in het kampioenschap. We hadden nooit verwacht dat we voor P6 zouden kunnen vechten", vertelt de teambaas uit Tokio tegenover F1.com. Hij stelt dat de goede resultaten vooral te danken zijn aan de updates die het team dit jaar op de auto heeft gemonteerd. "Het is geweldig dat we gedurende het jaar verschillende upgrades hebben doorgevoerd en dat elke upgrade de auto sneller heeft gemaakt, wat voorheen niet het geval was. Dat geeft ons veel vertrouwen."

Veranderingen

Dat de updates nu wel werken, heeft volgens Komatsu met de veranderingen binnen het team te maken. Deze veranderingen heeft hij doorgevoerd om het team goed samen te laten te werken, iets wat volgens de Japanner van cruciaal belang is binnen een klein team als Haas. "Wat betreft de grootste dingen die ik achter de schermen heb veranderd, denk ik dat het vooral gaat om de cultuur, communicatie, saamhorigheid, om gewoon als goed samen te kunnen werken", legde hij uit. "Voor mij draait alles om wat ik beter kan doen om ons als team te laten samenwerken. Omdat we zo’n klein team zijn, hebben we geen enkele kans als we niet als team samenwerken."

"Maar tegelijkertijd geloof ik dat we over hele goede individuen beschikken. Dus het is een kwestie van het creëren van die omgeving, het samenbrengen van de mensen en ze laten floreren. Ik denk dat je het resultaat daarvan terugziet in onze uprgades, dus daar ben ik heel blij mee."