Perez wil terugslaan na grootste teleurstelling van het seizoen

Na een rampzalige thuisrace in Mexico gaat Sergio Perez op zoek naar sportieve revanche. Dit moet gaan gebeuren in Brazilië aankomend weekend. Perez heeft een doel gesteld voor deze race. Hij wil meer uit de auto gaan halen om beter te kunnen presteren.

Perez is bezig met een teleurstellend seizoen, maar in Mexico zakte hij afgelopen weekend weer door een ondergrens. In de kwalificatie kwam hij niet verder dan de achttiende tijd. Bij de start van de race stond hij vervolgens verkeerd opgesteld in zijn startpositie en ontving hij direct een tijdstraf. In de race clashte hij met Liam Lawson waarbij zijn auto schade op liep. Perez reed vervolgens een hopeloze race en kwam als laatste over de streep.

Teleurstelling

Perez weet zelf ook wel dat zijn prestaties in Mexico verre van goed waren. De Red Bull-coureur doet daar niet geheimzinnig over in zijn preview op de Braziliaanse Grand Prix: "Mexico was het meest teleurstellende weekend van mijn seizoen. Ik wilde een speciaal weekend neerzetten. Als team hebben we niet gekregen wat we hadden verdiend. We moeten meer uit mijn auto halen om beter te kunnen presteren. Dat is ook het doel voor Brazilië."

Beter presteren

Perez weet dat hij zijn monteurs veel werk heeft bezorgd in Mexico. In Brazilië wil hij op het circuit van Interlagos gaan proberen om een flink aantal WK-punten te scoren: "Helaas hebben we in Mexico veel schade opgelopen, dus het is opnieuw aan mijn jongens om de auto in de best mogelijke staat neer te zetten voor komend weekend. En dat in een zeer kort tijdsbestek. Ik was op weg naar een puntenfinish in Mexico. Als we een beter weekend kunnen neerzetten, dan heb ik er vertrouwen in dat we beter presteren."