"Razendsnel McLaren verslaat Red Bull in Mexicaanse pitlane"

Het team van Ferrari was afgelopen weekend oppermachtig op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico. De Italiaanse renstal was niet op alle vlakken het beste team. Het team van McLaren was hier namelijk ijzersterk door een pijlsnelle pitstop uit te voeren.

Het is een strijd in de kantlijn, maar de teams doen er alles aan om de beste pitstops te verrichten. Aan het einde van het seizoen wordt er door sponsor DHL zelfs een aparte award uitgereikt aan het team dat het beste was in de pitlane. Ook in Mexico speelden de pitstops weer een belangrijke rol. Red Bull kon amper meestrijden in de pits, aangezien Max Verstappen een tijdstraf van twintig seconden moest inlossen.

Met de pitstop van Sergio Perez eindigde Red Bull wel op de tweede plaats in dit kampioenschap. De pitcrew van de Oostenrijkse renstal verwisselde de banden van Perez in 2,16 seconden. De snelste pitstop van het weekend werd echter verricht door de pitcrew van McLaren. De Britse renstal gaf Oscar Piastri in 1,90 seconden een nieuw setje banden. De pitstop van Lando Norris was met 2,38 seconden goed voor de derde plaats in dit klassement. Ook de teams van Ferrari en Mercedes vonden zich twee keer terug in de top tien.