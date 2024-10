Horner wijst naar Norris: "Hij rijdt hier 15 kilometer per uur harder!"

Max Verstappen ontving in Mexico twee tijdstraffen van tien seconden. Hij ontving zijn straffen voor zijn duel met Lando Norris. Red Bull-teambaas Christian Horner was het niet helemaal eens met deze straffen. Om zijn mening kracht bij te zetten had hij de telemetrie meegenomen.

Verstappen ontving zijn eerste straf voor het buiten de baan duwen van Norris in bocht 4. Zijn tweede tijdstraf ontving hij voor een moment in bocht 8. Volgens de stewards maakte hij zich hier schuldig aan 'leaving the track and gaining an advantage'. De straffen zorgden voor discussie. Volgens sommigen waren de straffen meer dan terecht, terwijl anderen er meer vraagtekens bij plaatsen.

A4-tje

Verstappens teambaas Christian Horner vond de straffen best zwaar. Hij wees in gesprek met de internationale media naar Norris. Hij had een A4-tje met telemetrie meegenomen: "Ik zal jullie de GPS-data laten zien. Kijk, dit is het stuk naar bocht 4. Je ziet twee lijnen die allebei Lando zijn. De oranje lijn is de snelste ronde die Lando in de Grand Prix reed, de blauwe lijn is Lando tijdens het rondje van het incident. Dit is de plek waar hij remt voor de bocht. Wat je kunt zien is dat Lando tijdens de ronde van het incident met Max 15 kilometer per uur harder rijdt én later in de remmen gaat dan tijdens zijn snelste ronde. Hij zou de bocht dus nooit hebben gehaald, hij zou sowieso van de baan zijn geschoten. Hij had op dat moment waarschijnlijk ook nog 80 kilo meer brandstof aan boord dan tijdens zijn snelste ronde."

Basisprincipes

Volgens de veelbesproken driving guidelines moet de coureur die voor ligt bij de apex, ruimte krijgen van de ander. Horner stelt dat hij misbruik van kan worden gemaakt: "Je kan hier duidelijk zien dat hij effectief weer van het rempedaal gaat en super laat zijn actie inzet, in een poging de regels aan zijn zijde te hebben. Ga naar een willekeurig indoor kartcircuit op de wereld en degene die aan de binnenkant rijdt, heeft het recht van de bocht. Het is een van de basisprincipes in het racen. Ik denk dat het goed zijn zijn om terug te gaan naar die basis. Degene die aan de buitenkant zit, zou geen voorrang moeten krijgen."