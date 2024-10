Norris begrijpt Verstappen: "Zijn enige job is mij verslaan"

Lando Norris en Max Verstappen vochten in Mexico weer een veelbesproken duel uit. De strijd leverde Verstappen twee tijdstraffen van elk tien seconden op. Norris wilde er na afloop niet te veel over zeggen, maar hij stelt wel dat Verstappen hem altijd wil verslaan.

Norris is momenteel de eerste uitdager van Verstappen in het wereldkampioenschap. In Austin vochten ze al een stevig duel uit, en toen kreeg Norris een straf. In Mexico was het weer een stevig duel, en ditmaal werd Verstappen als schuldige aangewezen. Volgens de stewards had hij Norris bocht 4 van de baan geduwd en had hij in bocht 8 zijn Britse rivaal buiten de baan ingehaald. Verstappen kreeg twee tijdstraffen van tien seconden en hij kwam als zesde over de streep.

Opofferen

Norris vond de straffen van Verstappen terecht. De Brit werd tweede en tijdens de persconferentie werd hij gevraagd naar het duel met Verstappen: "Ik denk niet dat ik veel hoef te zeggen. Ik denk dat het voor zichzelf spreekt wat er is gebeurd. Ik deed alles wat ik mocht doen volgens de regels, maar het mocht gewoon niet zo zijn. Natuurlijk heeft hij er een paar straffen voor gekregen. Ik heb het al eerder gezegd in een paar interviews, maar ik verwacht elke race een zwaar duel met Max. Het is duidelijk dat het niet uitmaakt of hij wint of dat hij tweede wordt, zijn enige job is mij verslaan in de race. Hij offert zichzelf op om dat te doen, zoals hij vandaag deed. Maar ik wil goede duels met hem. Ik wil die zware duels met hem hebben, ik heb ze vaak genoeg gezien. Ik wil wel eerlijke duels. Het zal altijd op het randje zijn, het is altijd zwaar met Max. Hij gaat je leven niet makkelijk maken, en al helemaal niet het leven van mij in deze fase. Ik denk dat het vandaag niet fair was, en hij heeft gekregen wat hij verdiende."

Gesprek

Als Norris wordt gevraagd of Verstappen hem nu steviger aanpakte dan in Austin, reageert hij bevestigend: "Waarschijnlijk wel, ja." Norris denkt niet dat het nodig is om hier met Verstappen over te praten: "Ik bedoel, we praten over verschillende dingen. Het is niet mijn werk. Op een bepaalde manier heeft het niets met mij te maken. Vandaag had ik het gevoel dat ik incidenten moest voorkomen en dat is niet wat je wil doen in een race. Hij bevindt zich in een heel machtige positie in het kampioenschap. Hij ligt ver voor. Hij heeft niets te verliezen. Mensen kunnen wel zeggen dat het anders om is, dat hij alles te verliezen heeft en dat alles bij mij ligt. Maar dat is niet het geval. Het ligt niet bij mij. Ik focus me op mezelf. Ik doe mijn werk, en vandaag leverde ik goed werk. Ik ben er blij mee en ik ben blij met mijn weekend. Maar het is niet mijn taak om hem in controle te houden. Hij weet hoe hij moet rijden. Ik weet zeker dat hij zelf ook weet dat hij vandaag over de limiet ging."